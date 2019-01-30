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Жизнь
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Минюст назвал случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов не будет правонарушением

Готовящийся законопроект обозначит случаи, когда чиновники в силу объективных обстоятельств не могут исполнить антикоррупционные запреты и ограничения. Министерство юстиции разъяснило, что имеет в виду под «коррупционными действиями, совершенными при обстоятельствах непреодолимой силы», и привело примеры, пишет ТАСС.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Уведомление о разработке закона, по которому нарушение антикоррупционного законодательства из-за обстоятельств «непреодолимой силы» не будет считаться правонарушением, опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Однако было непонятно, о чем идет речь.

Позже Минюст пояснил, что «в определенных обстоятельствах» соблюдение требований о предотвращении конфликта интересов, предъявляемое законом, «невозможно в силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и исполнения».

В качестве примера в Минюсте привели ситуацию, когда бывшие члены семей госслужащих «не всегда соглашаются» сообщить ​сведения о доходах и расходах общих детей, пишет РБК. Также бывают случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов и неисполнение обязанностей «связано с длительным тяжелым заболеванием».

В Минюсте подчеркнули, что законопроект готовится в соответствии поручением, прописанным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденным указом президента РФ.

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