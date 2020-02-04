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Жизнь

Минюст поможет коллекторам скрыть свои данные при общении с должниками

Коллекторы и сотрудники банков перестанут представляться в разговоре с должниками и будут называть только свои цифровые идентификаторы, пишет РБК.

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

Такой пункт содержится в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», разрабатываемого Минюстом при участии Федеральной службы судебных приставов.

Сейчас коллекторы обязаны в начале разговора с должниками называть фамилию, имя и отчество. В соответствии с изменениями они будут называть только имя и идентификационный номер.

«Идентификаторы сотрудникам будут присваивать работодатели, они также будут обязаны обеспечить соответствие кода и конкретного работника, следует из документа», — пишет РБК.

Как пояснил изданию представитель Минюста, инициатива направлена на защиту персональных данных сотрудников и должна защитить их от агрессии должников.

Такой же позиции придерживается и председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

«Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего. Как минимум в новостях упоминались такие случаи. При этом сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников, это небольшой винтик всей системы. Решения принимаются менеджментом», — подчеркнул он.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств отказался от комментариев до публикации законопроекта, отметив, что работа над документом не завершена.

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