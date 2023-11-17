Минюст потребовал запретить ЛГБТ в России

Министерство юстиции РФ потребовало признать ЛГБТ экстремистским движением, а также запретить его в стране.

Как сообщает "Правила жизни", Верховный суд рассмотрит иск уже 30 ноября.

Пресс-служба ведомства сообщила, что Минюст подал иск в Верховный суд. Документ включает в себя требование признать ЛГБТ экстремистским движением и запретить его деятельность по всей территории РФ.

В ведомстве также отметили, что в движении ЛГБТ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной вражды.

Ранее во всех частных клиниках России хотели запретить аборты.