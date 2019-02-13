Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

Минюст считает необходимым обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, пишут РИА Новости.

Издание отмечает, что министерство хочет разработать целый ряд поправок в семейное законодательство, а также законодательство о детстве. Планируют:

уточнить защиту прав и законных интересов ребенка,

установить минимальный размер алиментов,

обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей , проходящих очное обучение в вузах,

проходящих очное обучение в вузах, уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.

Подробности пока неизвестны.

РБК сообщает, что в 2015 году с предложением предоставить право студентам-очникам на получение алиментов от своих родителей выступал депутат Госдумы шестого созыва, член партии «Единая Россия» Мамед Абасов. Он уточнил, что на такую помощь должны рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В итоге инициативу не поддержали.