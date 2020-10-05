Минюст разъяснил, будут ли россиян штрафовать за отказ от вакинации

Министерство юстиции намерено отказаться от ряда скандальных норм и не станет повышать штрафы в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, пишут «Известия».

Штрафы останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит вместо действующих 100 — 500 рублей.

Дмитрий Вяткин,

член рабочей группы , первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества , вопросам общественных и религиозных объединений:

В настоящий момент новая редакция по части санкций приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем КоАП. Единственное, мы убрали штрафы в 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того.

По словам Вяткина, также в числе новаций документа — уменьшение применения административного ареста. Вместо 73 составов его будут применять лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы будут заменены обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

Также в части санкций все юрлица, которые являются субъектами малого, среднего бизнеса, приравнены к индивидуальным предпринимателям. То есть размер штрафов для них будет существенно ниже.

Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа.

Новый кодекс не вступит в силу с января 2021 года, как прогнозировалось, поскольку требует серьезной доработки и обсуждений в Правительстве.