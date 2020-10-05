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Жизнь

Минюст разъяснил, будут ли россиян штрафовать за отказ от вакинации

Министерство юстиции намерено отказаться от ряда скандальных норм и не станет повышать штрафы в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, пишут «Известия».

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Штрафы останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит вместо действующих 100 — 500 рублей.

Дмитрий Вяткин,
член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений:

В настоящий момент новая редакция по части санкций приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем КоАП. Единственное, мы убрали штрафы в 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того.

По словам Вяткина, также в числе новаций документа — уменьшение применения административного ареста. Вместо 73 составов его будут применять лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы будут заменены обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

Также в части санкций все юрлица, которые являются субъектами малого, среднего бизнеса, приравнены к индивидуальным предпринимателям. То есть размер штрафов для них будет существенно ниже.

Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа.

Новый кодекс не вступит в силу с января 2021 года, как прогнозировалось, поскольку требует серьезной доработки и обсуждений в Правительстве.

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