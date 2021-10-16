Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале заявил, что издание существует только на деньги подписчиков и считает решение Минюста несправедливым.
Republic (до 2016 года известный как Slon) даже не публикует рекламу.
«Это все равно что обвинить в иностранном финансировании газету, экземпляр которой в киоске купил иностранец», — пишет Колезев.
В «Росбалте» также не согласны с решением ведомства и ждут разъяснений, добавляют «Известия».
Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас 88 изданий.