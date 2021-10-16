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Жизнь

Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило информационное агентство «Росбалт» и интернет-издание Republic в список СМИ-иноагентов, говорится на сайте ведомства.

Газета. СМИ.
Газета. СМИ.
CC0

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале заявил, что издание существует только на деньги подписчиков и считает решение Минюста несправедливым.

Republic (до 2016 года известный как Slon) даже не публикует рекламу.

«Это все равно что обвинить в иностранном финансировании газету, экземпляр которой в киоске купил иностранец», — пишет Колезев.

В «Росбалте» также не согласны с решением ведомства и ждут разъяснений, добавляют «Известия».

Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас 88 изданий.

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