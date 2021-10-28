Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию в онкодиспансере

С 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях (Приказ Министерства здравоохранения РФ № 116-н от 19.02.2021 г). Этот документ, в том числе, жестко регламентирует и закрепляет специализированные виды онкологической помощи за профильными отделениями. Так в онкологических отделениях хирургического профиля должно проводиться хирургическое лечение злокачественных новообразований — только оно и ничего больше.

Это необходимо для совершенствования работы онкологической службы, для оказания своевременной и качественной хирургической помощи пациентам, для приведения процедуры получения этой помощи к понятному и прозрачному формату.

В настоящее время в Алтайском краевом онкологическом диспансере работают два отделения торакальной хирургии на 45 коек каждое. Оба они находятся на лечебной базе Никитина, 77.

В их задачи входит проведение плановых оперативных вмешательств пациентам с опухолями грудной клетки (бронхи, легкое, желудок, пищевод). Однако стоит признать, что торакальное онкологическое отделение № 1 на протяжении последних нескольких лет выполняло эти задачи далеко не в полном объеме, работая по большому счету по профилю химиотерапевтического отделения.

Так, за 9 месяцев 2019,2020 и 2021 года врачами (7 человек, 4 из них имеют степень кандидата медицинских наук) торакального отделения № 1 было проведено в совокупности 309, 272 и 293 операции соответственно. При этом среднее количество госпитализированных в отделение пациентов за обозначенный период составляет 850 — 900 пациентов. Таким образом, соотношение хирургического и химиотерапевтического профиля в работе торакального отделения № 1 на протяжении последних лет составляло примерно 25 к 75.

В то же время, во втором торакальном отделении онкодиспансера за этот же период силами шестерых хирургов (кстати, не имеющих кандидатских степеней) было выполнено 537, 502 и 467 операций за 2019, 2020 и 2021 годы соответственно.

Кстати, сам заведующий, кандидат медицинских наук Агеев А.Г. из всего объема хирургических вмешательств, выполненных торакальным отделением № 1 за 2021 год, провел 30 операций. Еще один врач отделения, торакальный хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Максименко А.А. за 9 месяцев текущего года выполнил 18 операций.

В то же время их коллега, заведующий торакальным отделением № 2 Дегтярев И.В., за этот же период провел 117 операций, в том числе 24 операции Льюиса с одномоментной пластикой пищевода — это одна из сложнейших манипуляций в торакальной хирургии. Еще один хирург второго торакального отделения Важенин А.В. выполнил 112 операций. При этом процент послеоперационных осложнений в отделении «без степеней» почти в 5,5 раз меньше, чем в соседнем отделении, сформированном преимущественно из кандидатов медицинских наук.

Такое положение дел неоднократно подвергалось критике со стороны профильных федеральных комиссий, в частности из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва), курирующих работу Алтайского краевого онкологического диспансера. По словам заместителя директора (НМИЦ) по реализации федеральных проектов Тиграна Геворкяна, «двух хирургических отделений в совокупном объеме на 90 коек слишком много для региона даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легкого в Алтайском крае на фоне статистики Российской Федерации в целом».

До конца текущего года все онкологические диспансеры страны обязаны привести работу отделений хирургического профиля в соответствие с положениями Приказа о новом порядке оказания помощи пациентом с онкологическими заболеваниями. Что и происходит в настоящее время в Алтайском краевом онкологическом диспансере — к 1 января 2022 года в клинике должно остаться одно хирургическое отделение торакального профиля на 50 коек. Этого объема достаточно, чтобы полностью закрыть потребности в хирургическом лечении пациентов с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка.

При этом пациенты, проходившие на базе торакального отделения лекарственную противоопухолевую терапию, без лечения не останутся — в диспансере формируется два дополнительных отделения химиотерапевтического профиля. Еще раз подчеркну: структура и объемы онкологической помощи сокращаться не будут.

Отметим, что реструктуризация торакальных отделений проходит в полном соответствии с трудовым законодательством. Все сотрудники торакального отделения № 1 получили уведомления о расформировании отделения с предложениями альтернативной работы в диспансере с сохранением заработной платы в полном объеме. При этом пятеро врачей уже написали заявление о переводе в другие отделения онкологического центра по собственному желанию. Также на 70% завершена работа по альтернативному трудоустройству среднего и младшего персонала торакального отделения № 1. В настоящий момент не оформлены документы у четырех медсестер из-за отсутствия на рабочем месте (отпуск, больничный лист).

Таким образом, новый порядок оказания онкологической помощи взрослому населению позволит усилить профильную специализацию хирургического торакального отделения, даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов, а также для более активного внедрения высокотехнологичных методик хирургического лечения злокачественных новообразований.