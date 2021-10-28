29 октября -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию в онкодиспансере

Главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онкологминздрава Алтайского края Игорь Вихлянов объяснил ситуацию, которая сложилась в медучреждении.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

С 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях (Приказ Министерства здравоохранения РФ № 116-н от 19.02.2021 г). Этот документ, в том числе, жестко регламентирует и закрепляет специализированные виды онкологической помощи за профильными отделениями. Так в онкологических отделениях хирургического профиля должно проводиться хирургическое лечение злокачественных новообразований — только оно и ничего больше.

Это необходимо для совершенствования работы онкологической службы, для оказания своевременной и качественной хирургической помощи пациентам, для приведения процедуры получения этой помощи к понятному и прозрачному формату.

В настоящее время в Алтайском краевом онкологическом диспансере работают два отделения торакальной хирургии на 45 коек каждое. Оба они находятся на лечебной базе Никитина, 77.

В их задачи входит проведение плановых оперативных вмешательств пациентам с опухолями грудной клетки (бронхи, легкое, желудок, пищевод). Однако стоит признать, что торакальное онкологическое отделение № 1 на протяжении последних нескольких лет выполняло эти задачи далеко не в полном объеме, работая по большому счету по профилю химиотерапевтического отделения.

Так, за 9 месяцев 2019,2020 и 2021 года врачами (7 человек, 4 из них имеют степень кандидата медицинских наук) торакального отделения № 1 было проведено в совокупности 309, 272 и 293 операции соответственно. При этом среднее количество госпитализированных в отделение пациентов за обозначенный период составляет 850 — 900 пациентов. Таким образом, соотношение хирургического и химиотерапевтического профиля в работе торакального отделения № 1 на протяжении последних лет составляло примерно 25 к 75.

В то же время, во втором торакальном отделении онкодиспансера за этот же период силами шестерых хирургов (кстати, не имеющих кандидатских степеней) было выполнено 537, 502 и 467 операций за 2019, 2020 и 2021 годы соответственно.

Кстати, сам заведующий, кандидат медицинских наук Агеев А.Г. из всего объема хирургических вмешательств, выполненных торакальным отделением № 1 за 2021 год, провел 30 операций. Еще один врач отделения, торакальный хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Максименко А.А. за 9 месяцев текущего года выполнил 18 операций.

В то же время их коллега, заведующий торакальным отделением № 2 Дегтярев И.В., за этот же период провел 117 операций, в том числе 24 операции Льюиса с одномоментной пластикой пищевода — это одна из сложнейших манипуляций в торакальной хирургии. Еще один хирург второго торакального отделения Важенин А.В. выполнил 112 операций. При этом процент послеоперационных осложнений в отделении «без степеней» почти в 5,5 раз меньше, чем в соседнем отделении, сформированном преимущественно из кандидатов медицинских наук.

Такое положение дел неоднократно подвергалось критике со стороны профильных федеральных комиссий, в частности из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва), курирующих работу Алтайского краевого онкологического диспансера. По словам заместителя директора (НМИЦ) по реализации федеральных проектов Тиграна Геворкяна, «двух хирургических отделений в совокупном объеме на 90 коек слишком много для региона даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легкого в Алтайском крае на фоне статистики Российской Федерации в целом».

До конца текущего года все онкологические диспансеры страны обязаны привести работу отделений хирургического профиля в соответствие с положениями Приказа о новом порядке оказания помощи пациентом с онкологическими заболеваниями. Что и происходит в настоящее время в Алтайском краевом онкологическом диспансере — к 1 января 2022 года в клинике должно остаться одно хирургическое отделение торакального профиля на 50 коек. Этого объема достаточно, чтобы полностью закрыть потребности в хирургическом лечении пациентов с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка.

При этом пациенты, проходившие на базе торакального отделения лекарственную противоопухолевую терапию, без лечения не останутся — в диспансере формируется два дополнительных отделения химиотерапевтического профиля. Еще раз подчеркну: структура и объемы онкологической помощи сокращаться не будут.

Отметим, что реструктуризация торакальных отделений проходит в полном соответствии с трудовым законодательством. Все сотрудники торакального отделения № 1 получили уведомления о расформировании отделения с предложениями альтернативной работы в диспансере с сохранением заработной платы в полном объеме. При этом пятеро врачей уже написали заявление о переводе в другие отделения онкологического центра по собственному желанию. Также на 70% завершена работа по альтернативному трудоустройству среднего и младшего персонала торакального отделения № 1. В настоящий момент не оформлены документы у четырех медсестер из-за отсутствия на рабочем месте (отпуск, больничный лист).

Таким образом, новый порядок оказания онкологической помощи взрослому населению позволит усилить профильную специализацию хирургического торакального отделения, даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов, а также для более активного внедрения высокотехнологичных методик хирургического лечения злокачественных новообразований.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость