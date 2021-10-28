СМИ: в алтайском онкодиспансере сократили опытных хирургов

С нового года в алтайском онкодиспансере закроют торакальное отделение № 1, узнал Regnum . Опытным хирургам предложили список вакансий, в котором нет ни одной хирургической, но зато есть должность уборщицы.

Как рассказали изданию в самом учреждении, дело в том, что с 1 января 2022 года вступает в силу новый приказ Министерства здравоохранения, который жестко регламентирует специализированные виды онкологической помощи за профильными отделениями.

Так, в онкологических отделениях хирургического профиля должно проводиться хирургическое лечение злокачественных новообразований — только оно и ничего больше.

«Это необходимо для совершенствования работы онкологической службы, для оказания своевременной и качественной хирургической помощи пациентам, для приведения процедуры получения этой помощи к понятному и прозрачному формату», — говорят в онкодиспансере.

Сейчас там работают два отделения торакальной хирургии на 45 коек каждое.

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, курирующем работу Алтайского онкологического диспансера, уже заявляли, что два хирургических отделения в совокупном объеме на 90 коек слишком много для края даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легкого.

К 2022 году должно остаться одно отделение торакального профиля на 50 коек.

Этого объема достаточно, чтобы полностью закрыть потребности в хирургическом лечении пациентов с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка, уверены в учреждении.

«Все сотрудники торакального отделения № 1 получили уведомления о расформировании отделения с предложениями альтернативной работы в диспансере с сохранением заработной платы в полном объеме», — добавили там.

Операция. Онкологический диспансер.

При этом, по данным диспансера, пятеро врачей уже написали заявление о переводе в другие отделения.

Реакция медиков

Пока еще заведующий первым отделением торакальной хирургии Александр Агеев рассказал, что некоторые его коллеги под нажимом начальства и обстоятельств были вынуждены согласиться на другую работу.

«Мы готовились и знали, что будет какая-то болезненная процедура. Но главный врач с нами никак не советовался, не рассказывал, как он видит эту программу реорганизации. Хотя я ему написал служебную записку, надеялся на разговор, но все было в явочном порядке», — говорит доктор.

Другого врача отдел кадров и вовсе поставил перед выбором: либо работать химиотерапевтом, либо пойти на прием в поликлинику.

Александр Агеев , торакальный хирург. Анна Зайкова.

Сам Александр Агеев, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России с высшей квалификационной категорией и 35-летним опытом работы, отказался от предложений, не связанных с хирургической деятельностью.

«<…> Нам работы в крае, оказывается, нет, нам нужно искать работу где-то за пределами края. И не мы единственные попали в такую ситуацию, очень многие вынуждены были уехать», — отметил Агеев.

Кстати, Александр Агеев проводит бронхопластические операции (позволяют сохранить часть легкого при определенных формах рака), которые в крае больше не выполняет никто.

Доктор берет тех больных, которым отказано во всех видах лечения, и ставит их на ноги.

«И сейчас на этом методе лечения будет поставлен крест. Никто этими больными заниматься не будет, так как методикой владею только я. За Уралом, по-моему, нет врачей, которые умеют так же. Звонят с разных регионов Сибирского округа, просят взять больных на лечение. Если я соглашусь работать по телемедицине, я уже своей специальностью заниматься не буду, так как не будет допуска в операционную», — заключил он.

Ранее Александр Агеев в интервью altapress.ru рассказывал, как лечат больных с самым «быстрым» и опасным раком.