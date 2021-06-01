«Мой дед курил и до 100 лет дожил» или немного статистики
«Я работаю более 30 лет. Уверяю: большинство пациентов — заядлые курильщики», — рассказывает Александр Агеев, заведующий торакальным отделением краевого онкологического диспансера. — Многие пытаются оправдываться: «У меня дед курил до 100 лет, а другой не курил и заболел». И такое, конечно, бывает, но 90% больных раком легкого — курильщики".
По словам Агеева, 1,5 тыс. первичных больных ежегодно попадают в краевой онкологический диспансер.
Благодаря принятию законов, которые ограничивают продажу и курение табака, в России стало в два раза меньше несовершеннолетних курильщиков. А общее употребление табака снизилось на 14%.
Повысился и возраст «первой пробы»: если раньше сигареты в руки впервые брали 10-летние дети, то сейчас — 13-летние подростки.
Но радикальных перемен не произошло, отмечает Андрей Иванов, главный внештатный нарколог регионального минздрава. По его словам, 30% населения России — курящие. Мужчины курят в 4 раза чаще женщин. 3 из 4 курильщиков умирают в трудоспособном возрасте.
Среди молодежи самые курящие — студенты среднеспециальных учебных заведений — их 30%. Среди студентов ВУЗов уже меньше — 20%. В руки берут сигареты 10% учеников школ.
Сигарета, как стремление быть «крутым и взрослым», влиться в компанию или избавиться от стресса (оправдания можно долго продолжать), в итоге может привести к серьезным заболеваниям.
Даже если человек сам не курит, это не значит, что он застрахован от развития онкологии из-за табака.
Александр Агеев,
заведующий торакальным отделением краевого онкологического диспансера:
— Если у вас в семье есть курильщик — это уже повышение опасности заболеть раком легких. Даже курение на улице от этого не спасет. Человек заходит в помещение и уже своим дыханием насыщает воздух канцерогенами.
Как бросить курить
Эксперты дали небольшой список список с советом, как оставить сигареты в прошлом.
1. Сильно захотеть и определить цель — зачем нужно избавиться от привычки.
2. Не откладывать на будущее: заняться проблемой здесь и сейчас.
3. Два варианта: либо бросать, постепенно снижая долю (с 15 сигарет в день до 10, и так далее), либо бросать сразу. Последний путь хорошо подходит людям с маленьким стажем курильщика.
4. Избегать курящих компаний и избавиться от всех сигарет — они нигде не должны быть припрятаны.
5. Больше прогуливаться на свежем воздухе, увеличить физическую нагрузку.
6. Питаться правильно — есть больше овощей и фруктов.
Андрей Иванов,
главный внештатный нарколог регионального минздрава:
— Герой Марка Твена говорил: «Нет ничего проще, чем бросить курить, я сам тысячу раз бросал». Самое лучшее лечение — вообще не начинать курить.
Чем заменить сигарету
Никотиновые пластыри помогают в комплексе отказа от курения. Использовать их без рекомендации врача не стоит.
Ирина Бахарева,
главный специалист терапевт-пульманолог регионального минздрава:
— Здесь тоже имеются противопоказания. Да, способ доставки никотина изменился — через кровь, а не через легкие. А влияние на сердечно-сосудистую систему не меняется. Для людей с болезнями сердца пластырь зачастую так же опасен, как сигарета.
На электронные сигареты врачи рекомендуют даже не смотреть. По нескольким причинам. Одна из них — состав жидкостей для таких сигарет не регулируется стандартами. А заявленное на упаковке содержание никотина часто может не совпадать с реальным.
Мария Егорова,
врач-эпидемиолог краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики:
— Треть молодых людей курят электронные сигареты, не куря до этого обычные. Они поддерживают никотиновую зависимость не хуже, чем табак.
Что касается сосательных конфет и семечек — нужно знать меру.
Андрей Иванов,
главный внештатный нарколог регионального минздрава:
— Нужно использовать все, что помогает, но в пределах разумного. Чтобы не переедать и не набирать лишний вес. Если вы едите леденцы — они должны содержать минимум сладкого. Лучше жевать жвачку или щелкать семечки.
Какую помощь могут оказать специалисты
Если самостоятельно избавиться от вредной привычки не получается, можно обратиться по телефону доверия (63−61−15), либо записаться на прием к специалистам наркологического диспансера.
Андрей Иванов,
главный внештатный нарколог регионального минздрава:
— Никотиновая зависимость формируется постепенно. Понятно, что чтобы ее преодолеть нужны волевые усилия и помощь специалиста. Для этого организованы кабинеты психиатров-наркологов. В наркологических диспансерах оказывается комплексная помощь. Мы сочетаем фармакологическое лечение с мощным психологическим.
В диспансере пациентов консультируют психиатр-нарколог и психолог. Лечение происходит в амбулаторных условиях — человек принимает препараты, приходит на прием и общается с психологом, которые укрепляет его мотивацию.
Андрей Иванов,
главный внештатный нарколог регионального минздрава:
— В наркологический диспансер обращаются люди с серьезной табачной зависимостью. В 50% случаев люди избавляются от привычки курить.