В честь дня без табака алтайские врачи рассказали, как бросить курить. А altapress.ru пересказывает вам, чем опасны полезные никотиновые пластыри, чем еще заменить сигарету и почему обращаться в наркологический диспансер — хорошо.

«Мой дед курил и до 100 лет дожил» или немного статистики

«Я работаю более 30 лет. Уверяю: большинство пациентов — заядлые курильщики», — рассказывает Александр Агеев, заведующий торакальным отделением краевого онкологического диспансера. — Многие пытаются оправдываться: «У меня дед курил до 100 лет, а другой не курил и заболел». И такое, конечно, бывает, но 90% больных раком легкого — курильщики".

По словам Агеева, 1,5 тыс. первичных больных ежегодно попадают в краевой онкологический диспансер.

Благодаря принятию законов, которые ограничивают продажу и курение табака, в России стало в два раза меньше несовершеннолетних курильщиков. А общее употребление табака снизилось на 14%.

Повысился и возраст «первой пробы»: если раньше сигареты в руки впервые брали 10-летние дети, то сейчас — 13-летние подростки.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Но радикальных перемен не произошло, отмечает Андрей Иванов, главный внештатный нарколог регионального минздрава. По его словам, 30% населения России — курящие. Мужчины курят в 4 раза чаще женщин. 3 из 4 курильщиков умирают в трудоспособном возрасте.

Среди молодежи самые курящие — студенты среднеспециальных учебных заведений — их 30%. Среди студентов ВУЗов уже меньше — 20%. В руки берут сигареты 10% учеников школ.

Сигарета, как стремление быть «крутым и взрослым», влиться в компанию или избавиться от стресса (оправдания можно долго продолжать), в итоге может привести к серьезным заболеваниям.

Даже если человек сам не курит, это не значит, что он застрахован от развития онкологии из-за табака.

Александр Агеев , торакальный хирург. Анна Зайкова.

Александр Агеев,

заведующий торакальным отделением краевого онкологического диспансера:

— Если у вас в семье есть курильщик — это уже повышение опасности заболеть раком легких. Даже курение на улице от этого не спасет. Человек заходит в помещение и уже своим дыханием насыщает воздух канцерогенами.

Как бросить курить

Эксперты дали небольшой список список с советом, как оставить сигареты в прошлом.

1. Сильно захотеть и определить цель — зачем нужно избавиться от привычки.

2. Не откладывать на будущее: заняться проблемой здесь и сейчас.

Сигареты. altapress.ru

3. Два варианта: либо бросать, постепенно снижая долю (с 15 сигарет в день до 10, и так далее), либо бросать сразу. Последний путь хорошо подходит людям с маленьким стажем курильщика.

4. Избегать курящих компаний и избавиться от всех сигарет — они нигде не должны быть припрятаны.

5. Больше прогуливаться на свежем воздухе, увеличить физическую нагрузку.

6. Питаться правильно — есть больше овощей и фруктов.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

Андрей Иванов,

главный внештатный нарколог регионального минздрава:

— Герой Марка Твена говорил: «Нет ничего проще, чем бросить курить, я сам тысячу раз бросал». Самое лучшее лечение — вообще не начинать курить.

Чем заменить сигарету

Никотиновые пластыри помогают в комплексе отказа от курения. Использовать их без рекомендации врача не стоит.

Ирина Бахарева,

главный специалист терапевт-пульманолог регионального минздрава:

— Здесь тоже имеются противопоказания. Да, способ доставки никотина изменился — через кровь, а не через легкие. А влияние на сердечно-сосудистую систему не меняется. Для людей с болезнями сердца пластырь зачастую так же опасен, как сигарета.

Бездымные сигареты. 4tololo.ru

На электронные сигареты врачи рекомендуют даже не смотреть. По нескольким причинам. Одна из них — состав жидкостей для таких сигарет не регулируется стандартами. А заявленное на упаковке содержание никотина часто может не совпадать с реальным.

Мария Егорова,

врач-эпидемиолог краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

— Треть молодых людей курят электронные сигареты, не куря до этого обычные. Они поддерживают никотиновую зависимость не хуже, чем табак.

Что касается сосательных конфет и семечек — нужно знать меру.

Андрей Иванов,

главный внештатный нарколог регионального минздрава:

— Нужно использовать все, что помогает, но в пределах разумного. Чтобы не переедать и не набирать лишний вес. Если вы едите леденцы — они должны содержать минимум сладкого. Лучше жевать жвачку или щелкать семечки.

Студенты «политеха» меняют сигареты на конфеты во Всемирный день борьбы с курением. Олег Богданов

Какую помощь могут оказать специалисты

Если самостоятельно избавиться от вредной привычки не получается, можно обратиться по телефону доверия (63−61−15), либо записаться на прием к специалистам наркологического диспансера.

Андрей Иванов,

главный внештатный нарколог регионального минздрава:

— Никотиновая зависимость формируется постепенно. Понятно, что чтобы ее преодолеть нужны волевые усилия и помощь специалиста. Для этого организованы кабинеты психиатров-наркологов. В наркологических диспансерах оказывается комплексная помощь. Мы сочетаем фармакологическое лечение с мощным психологическим.

Алтайский наркологический диспансер. zdravalt.ru

В диспансере пациентов консультируют психиатр-нарколог и психолог. Лечение происходит в амбулаторных условиях — человек принимает препараты, приходит на прием и общается с психологом, которые укрепляет его мотивацию.

Андрей Иванов,

главный внештатный нарколог регионального минздрава: