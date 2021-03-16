Когда жить невыносимо. Как в Алтайском крае устроено обезболивание онкологических пациентов

Статистика по раку неутешительна. По данным на 2020 год в Алтайском крае зарегистрировано 70 тыс. 820 человек с онкологией. Многим из них на разных этапах приходится сталкиваться с невыносимой болью. Как с ней живут пациенты и борются врачи — выяснил altapress.ru.

Почему больно

Виктор Павлишинец, главный внештатный специалист минздрава Алтайского края по паллиативной помощи рассказывает, что боль у пациента может возникнуть в любой момент.

Но чаще болевые ощущения появляются, когда все заходит далеко. Главная причина очевидна — опухоль растет и давит на ткани и органы. Однако существуют и многие другие поводы для возникновения болевого синдрома.

Анатолий Маслов,

онкологический пациент:

Осенью 2020 года мне поставили диагноз «рак предстательной железы». Первые симптомы появились гораздо раньше. Примерно за полтора года до того, как я узнал о болезни. Были проблемы с мочеиспусканием, но поначалу я не обращал на них внимания. К врачу идти стеснялся. Позже стал чувствовать слабость и боль. Она была невыносимой, постоянной. Обычные обезболивающие не помогали. Я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Ни в каком положении мне не становилось легче. Будто кол вбивали в голову и позвоночник. Сначала медики думали, что проблемы со спиной. Но потом нашли причину.

После химио- или лучевой терапии у человека тоже могут болеть конечности. Или после ампутации может мучить та часть тела, которой уже нет. Это называется фантомной болью. Также «виновниками» являются и метастазы.

Паллиативный врач Виктор Павлишинец. Предоставлено altapress.ru.

Виктор Павлишинец,

главный внештатный специалист минздрава Алтайского края по паллиативной помощи:

Изначально боль — это защитная реакция организма. Она бывает острой и хронической. Первая возникает, например, когда человек обжегся или получил травму. Повреждение заживает, и она исчезает. Период острой боли длится до трех месяцев. Хронической считается та, что продолжается дольше трех месяцев. Но это уже отдельная история. Такая боль вызывает грубые нарушения в центральной нервной системе, и болевые ощущения могут беспокоить, даже если опухоли уже нет. Маленькое повреждение посылает в головной мозг извращенный импульс.

Интенсивность и характер ощущений зависит от локализации опухоли и ее размера. Кроме того, ощущения субъективны, так как у каждого из нас разный болевой порог.

Основные типы боли при онкологическом заболевании Ноцицептивная соматическая боль — возникает при поражении костей , кожи , подкожной клетчатки , мышц и мягких тканей. Может быть тупой или острой , давящей , пульсирующей , дергающей , сверлящей , грызущей , распирающей.

кожи подкожной клетчатки мышц и мягких тканей. Может быть тупой или острой давящей пульсирующей дергающей сверлящей грызущей распирающей. Ноцицептивная висцеральная боль — возникает при повреждении органов. Может быть тупой с приступами обострения , сжимающей , схваткообразной , тянущей.

сжимающей схваткообразной тянущей. Нейропатическая боль — возникает не из-за объективного повреждения в органах или тканях , а в результате патологического возбуждения нейронов в периферической или центральной нервной системе. Поврежденные нервы посылают избыточные и неверные сигналы в мозг , на которые он отвечает мучительной болью там , где этого , по сути , быть не должно. Например , при обычном трении тела об одежду или постельное белье. Может быть жгучей , стреляющей , напоминающей удары током.

а в результате патологического возбуждения нейронов в периферической или центральной нервной системе. Поврежденные нервы посылают избыточные и неверные сигналы в мозг на которые он отвечает мучительной болью там где этого по сути быть не должно. Например при обычном трении тела об одежду или постельное белье. Может быть жгучей стреляющей напоминающей удары током. Дисфункциональная боль — появляется при отсутствии видимого органического поражения. Ее главное отличие от других видов в том , что при традиционном обследовании не удается выявить патологические процессы нервной системы или органические повреждения тела , которые могли бы объяснить ее происхождение. Их может не существовать.

От карандашей до таблеток

Чтобы назначить правильную терапию, врач просит пациента дать оценку по шкале от 0 до 10, где 0 — отсутствие боли, а 10 — невыносимая боль. Эта шкала похожа на обычную линейку. Только вдобавок к цифрам на ней нарисованы смайлики с разными эмоциями. В спектре от спокойствия до слез.

Человек. Рана. CCO.

Но есть и другие методы. Например, пациента просят нарисовать болезненную область цветными карандашами. Если художник использует синий и зеленый цвета, боль умеренная. Оранжевый и красный — очень сильная.

Применяется и еще один, менее творческий способ — простейший анальгетик. Доктор прямо во время беседы дает человеку таблетку. Если боль утихает после нее — ощущения терпимые.

Но бывают случаи, когда человек уже не может говорить. В таком случае специалист самостоятельно оценивает уровень при помощи мимической оценки подопечного.

Человек. Боль. CCO.

Виктор Павлишинец,

главный внештатный специалист минздрава Алтайского края по паллиативной помощи:

Когда пациент уже в состоянии сопора или комы, с ним нельзя установить речевой контакт. Приходится ориентироваться по выражению его лица и другим внешним признакам. Если на лице человека гримаса, он стонет, следует немедленно обезболить его.

Справка Сопор — глубокое угнетение сознания, при котором невозможно речевое общение с человеком. Сохранены координированные защитные реакции — открывание глаз на болевые, звуковые и другие раздражения. Пациент сонлив, лежит с закрытыми глазами.

Невыносимый прорыв

Существует три уровня боли, принятые ВОЗ в 1996 году. Первый уровень — 0−40% интенсивности — невысокий. Второй — 40−70% — умеренный. Третий — выше 70% — высокий. Согласно этим уровням врачи и подбирают обезболивающие. На первой ступени применяют нестероидные и противовоспалительные препараты. На следующей в ход идут слабые опиоиды. На последней — сильные.

Человек. Боль. CCO.

Справка Опиоиды — это сильнодействующие болеутоляющие средства, которые назначает медицинский сотрудник.

Анатолий Маслов,

онкологический пациент:

Пока мне подбирали обезболивающие, я месяц лежал в паллиативном отделении. Сейчас мне помогают таблетки (их принимаю утром и вечером) и пластыри. Выдали в аптеке бесплатно. Более сильные препараты тоже выписали, но их пока не использую.

Наркотические обезболивающие помогают спасти онкологического пациента не только от обычной боли, но и от ее прорывов. Это период от нескольких секунд до трех часов, когда интенсивность ощущений внезапно возрастает. Такие моменты у пациентов с раком могут возникать до трех раз в сутки.

Врач и пациент. CCO.

Гуманная форма

Для грамотного обезболивания крайне важны не только сами средства, но и как их вводят человеку.

Виктор Павлишинец,

главный внештатный специалист минздрава Алтайского края по паллиативной помощи:

Препараты в инъекциях действуют недолго — от 4 до 6 часов. Поэтому их чаще всего применяют не для полноценной помощи, а для подбора дозировки, комфортной пациенту. Кроме того, колоть иглой в человека, которому и так очень больно — негуманно. Поэтому после расчета дозировки (существует калькулятор), используют более удобные формы: пролангированные таблетированные (работают 12 часов), фентаниловые пластыри (72 часа). Также есть интраназальные спреи и капли для купирования прорывов боли.

В лечении хронического болевого синдрома часто помогают опиоиды в сочетании с другими препаратами (спазмолитиками, антиконвульсантами и другими). Применяются с паллиативной целью и специальные методы лечения. Например, лучевая терапия. Она уменьшает отек в зоне опухоли, и боль ослабевает.

Таблетки. CCO.

Если болит дома

По словам доктора, никакой проблемы с получением препаратов на дом в Алтайском крае нет. Существует три льготы: федеральная, региональная и паллиативная. Первая и вторая подходят для тех, у кого оформлена инвалидность.

Третья — для тех, кто не успел это сделать до того, как понадобились сильные болеутоляющие. Данная категория онкобольных так же, как остальные, получает помогающие средства бесплатно.

Алгоритм выдачи обезболивающих средств на дом следующий:

1. Консультация у врача противоболевого кабинета, выездной паллиативной службы или больницы.

Если пациента с подтвержденным онкологическим диагнозом и болевым синдромом выписывают из стационара, лечащий врач выдает ему препараты на пять суток вместе с выпиской.

2. Сведения о том, что из больницы выписан пациент с болевым синдромом, передаются от лечащего врача в поликлинику по месту жительства человека.

3. Врач из поликлиники, вне зависимости от его профиля, может выписать рецепт согласно рекомендациям.

4. Пациент или его родственник (с доверенностью от больного и его паспортом) бесплатно получает болеутоляющие в аптеке.

Врач. Аптека. CCO.

Раньше для корректного учета и контроля пациенту или его родственнику нужно было отдавать участковому врачу использованные ампулы, пластыри и другую «тару» из-под обезболивающих.

В 2015 году в приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов» внесли изменения. С этого момента упаковки можно выбрасывать.

Помочь можно всегда

На этапе адаптации к сильным обезболивающим могут возникнуть побочные эффекты. Самые распространенные — тошнота, рвота, запор, головокружение, заторможенность. Чтобы справиться с ними и при необходимости корректировать дозировку опиоидов, пациента осматривает участковый терапевт или специалист выездной паллиативной службы как минимум раз в 10 дней.

Врач и пациент. CCO.

Факт 1−2% от всех людей, принимающих наркотические обезболивающие из-за хронического болевого синдрома, могут стать зависимыми. Чтобы избежать этого, врачи изменяют подход к лечению, и вероятность появления зависимости становится совсем небольшой.

Павлишинец объясняет: облегчить страдания онкобольного можно всегда, и наука продолжает совершенствовать методы терапии. Но бывают случаи, когда боль можно облегчить только на 50%. И это уже большой успех для доктора и пациента.

Хроническая боль полностью меняет не только физическое, но и психическое состояние человека, нарушает его социальную адаптацию.

Человек. Боль. CCO.

Анатолий Маслов,

онкологический пациент:

До болезни я работал шофером. Сейчас уже не могу. Бывают дни, когда совсем нет сил. Без конца клонит в сон. Аппетит не всегда есть. Похудел почти на 10 кг. К тому же, когда знаешь диагноз, настроение само собой ухудшается. Иногда чувствую себя никому не нужным, ни к чему не пригодным. Хотя семья помогает и поддерживает. Прогнозов на будущее еще не знаю.

Этому есть научное объяснение.

Виктор Павлишинец,

главный внештатный специалист минздрава Алтайского края по паллиативной помощи: