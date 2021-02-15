Рак не болит. Алтайские онкологи поделились историями пациентов, которые пришли к ним слишком поздно

Врачи-онкологи в Алтайском крае внедрили новые методики лечения раковых больных и могут помочь пациентам даже с последними стадиями, но все же иногда бессильны. Часто пациенты запускают болезнь до такой степени, что помощь можно оказать только паллиативную — назначить обезболивающее и сделать так, чтобы человек просто умер спокойно. Но все могло быть иначе, дойди пациент до врача раньше.

Два капустных листа. Рак груди

Юлия Димитриади , онколог-маммолог поликлиники «Надежда»:

— Пациентка 54 лет из Кулундинского района приехала уже с запущенной стадией рака груди. Как выяснилось, пять лет назад она обнаружила в молочной железе уплотнение, но к врачу не пошла, думала, что это не проблема вовсе и «само пройдет».

Два месяца она прикладывала к больному месту капустный лист, а когда не помогло, обратилась к местной знахарке и лечилась травами. Эффекта, конечно, не получила. Затем у нее заболел муж, и все силы женщина бросила на его лечение и поддержку.

В итоге пациентка пошла к врачу только тогда, когда опухоль стала кровоточить и распадаться, а в подмышечной области появилось еще одно уплотнение.

Как проявляется болезнь

— Боли в молочных железах, небольшая асимметрия, втяжение соска, наличие уплотнений, выделения из соска (если это не беременность или лактация), язвочки на коже, увеличенные лимфоузлы в подмышечных впадинах, покраснение кожи, изменение по типу лимонной корки.

Женщина , грудь. СС0

Как лечат

— Конечно, всеми усилиями врачи будут лечить пациенток и с запущенной болезнью, но прогнозы очень нехорошие. В подобных ситуациях выживаемость составляет 40%. Если бы эта пациентка обратилась на ранней — первой или второй — стадии, прогноз выживаемости составил бы 80%.

Если на ранних стадиях опухоль можно удалить радикально — хирургическим путем, то на поздних вначале чаще всего назначают химиотерапию. Хирургия здесь не поможет и даже запрещена, поскольку процесс распространенный — метастазы могут быть где угодно: в легких, печени, лимфоузлах. С помощью химии мы пытаемся уменьшить опухоль, чтобы она стала операбельной, но это не всегда удается.

Вся надежда на химиотерапию, но она зависит от сопутствующей патологии. Например, если есть сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет, пациентка может не перенести процедуру.

Женская грудь. unsplash.com

Что делать

— Дело в том, что пациентки часто уговаривают себя, успокаивают, что ничего страшного. Всегда находятся у них более срочные дела — «мужу надо помочь», «как я брошу хозяйство» и прочее.

Если в поликлинике нет маммолога, обращаться нужно к гинекологу или в смотровой кабинет, если и этого нет — к терапевту. Рак груди лидирует среди онкологических заболеваний у женщин, любой врач настороженно отнесется к малейшим симптомам и поможет.

Обязательно проходить скрининговые исследования. Раз в год надо делать УЗИ молочных желез, раз в два года — маммографию. Мастопатия — доброкачественное образование в молочных железах — считается факультативным предраком. Если она есть в анамнезе, то показываться врачу нужно чаще, раз в полгода или даже раз в три месяца.

И, конечно, при обнаружении симптомов нужно срочно идти к врачу. Перестаньте лечиться капустными листами!

Врач , больница. CC0

Цифра 70 820 онкопациентов стоят на учете в Алтайском крае по итогам 2020 года.

Кровь и некроз. Рак шейки матки

Кристина Корсун , онкогинеколог краевой поликлиники «Надежда»:

— Год назад к нам в поликлинику обратилась пациентка 36 лет. Она жаловалась гинекологу по месту жительства на кровянистые выделения после полового акта, и он направил ее к нам. Ранее у нее нашли вирус папилломы человека, но она не лечилась. Рак шейки матки обнаружили уже в запущенной — третьей — стадии.

После дообследования мы направили пациентку на химиотерапию, поскольку операция была уже невозможна. После двух курсов химии случилось кровотечение, пришлось экстренно «перевязывать» сосуды.

Кроме того, обнаружились метастазы в лимфоузлах, которые сдавливали мочеточники, женщина не могла нормально ходить в туалет.

Кровотечение немного приостановили и даже успели провести несколько сеансов лучевой терапии. Но распад опухоли был неизбежен — отмирающая ткань просто разваливается на куски, и дальше никакое лечение невозможно.

Врачи. unsplash.com

В ноябре 2020 года пациентка умерла. Буквально после полугода лечения.

Как проявляется болезнь

— Возможны сукровичные выделения сначала после физических нагрузок или полового акта, потом хаотично, независимо от менструального цикла. Но это уже как минимум вторая стадия. Ближе к третьей стадии появляются и водянистые выделения с очень неприятным запахом. Как правило, к этому времени опухоль уже серьезно распространилась.

Выраженная отечность нижних конечностей наряду с другими симптомами — сигнал о том, что метастазы затронули тазовые лимфоузлы.

Онкологический диспансер. Операция. Диспансер «Надежда».

Как лечат

— Развитие рака шейки матки — небыстрый процесс, и чтобы его обнаружить вовремя, достаточно раз в год посещать смотровой кабинет. Обычный мазок на онкоцитологию поможет вовремя выявить этот вид рака.

На первой стадии лечение радикальное — хирургически удаляют и шейку, и матку, и яичники. На более поздних стадиях — только лучевая или химиотерапия, речь об операции может идти только в исключительных случаях, если опухоль операбельна. В большинстве же случаев хирургическое вмешательство уже не поможет.

Что делать

— Чаще изменения выявляют на ранних стадиях. Может быть дисплазия — изменения эпителия шейки, это так называемый предрак, или рак in situ (буквально «рак на месте»), нулевая стадия. Проблема решается частичным иссечением шейки. Больничный лист и несколько недель полового воздержания — и пациентка полностью здорова.

К гинекологу идут, когда уже невозможно терпеть какой-то дискомфорт. Жаль, что болезнь доводят практически до терминальной стадии, учитывая, что как раз рак шейки матки в отличие от многих других видов легко диагностируется на самых ранних этапах и успешно лечится. При этом женщина и сохраняет детородную функцию, и живет без всяких ограничений.

Врач. Медицина. CC0

Факт У мужчин в топ-3 входят опухоли бронхолегочной системы (21,1%), предстательной железы (11,3%) и кожи (10,1%). У женщин чаще всего выявляется рак молочной железы (20,3%), кожи (13,6%) и кишечника (7%).

Еда в трубке. Рак желудка

Александр Важенин , торакальный хирург краевого онкодиспансера:

— Наш пациент жаловался на периодическую рвоту и боль в желудке. Но к врачам не обращался. Он принимал пищу, но сразу после еды испытывал дискомфорт и вызывал рвоту сам, чтобы было какое-то облегчение. Естественно, стремительно терял в весе, дошел до стадии кахексии — крайнего истощения.

В конце концов ему просто стало настолько плохо, что он не смог ходить и выполнять какую-то работу по дому. И только тогда он попал к нам в поликлинику. Это уже третья-четвертая стадия, когда помощь может быть только паллиативной.

Как проявляется болезнь

— Когда мы спрашиваем пациентов, почему не пришли раньше, те пожимают плечами. Клиническая картина может вырисовываться, потому что опухоль уже перекрыла выходной отдел желудка, то есть пища скапливается и дальше не может пройти к кишечнику, застаивается.

Возникает тяжесть и боль, тошнота, изжога, отрыжка, вздутие — весь спектр. И это очень похоже на гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Врач. unsplash.com

Как лечат

— Стандарты лечения таковы. Мы делаем диагностическую лапароскопическую операцию — небольшой прокол брюшной полости, чтобы определиться со статусом самой опухоли: насколько она велика, прорастает ли в стенку желудка, есть ли метастазы, какова стадия.

На начальных стадиях пациент получает предоперационную химиотерапию, затем желудок удаляют полностью или частично. Иногда удаляют еще и близлежащие группы лимфатических узлов, клетчатку.

Затем мы делаем контроль и определяемся с дальнейшей тактикой — химия это будет или лекарственное лечение. Может быть, понадобится просто наблюдение у врача.

На третьей-четвертой стадии рака пациентов нельзя оперировать, они получают только химиотерапию. Это большая нагрузка на организм. Нужно иметь серьезный запас здоровья, которого у пациента с такой стадией может уже не быть.

Хирург. Врач. unsplash.com

Есть так называемые обходные операции, то есть кишечник подшивается выше опухоли к желудку. Или накладывают еюностому — кишечник подшивается к брюшной полости, и человек питается через специальную трубку.

Такие операции проводят в общей хирургической сети, а не в онкологии. И это все же паллиативная операция — опухоль остается, и человек просто доживает.

Что делать

— Всем людям поголовно в возрасте 40+ стоит сделать гастроскопию (ФГДС). Уже по результатам врач может определиться со статусом пациента — гастрит у него, полипы или язва, например. Если будет подозрение на онкологию, пациент попадет на диагностическую операцию.

Процедура гастроскопии не очень приятная, но необходимая, поскольку рак — это «диагноз под микроскопом», и нужен биоматериал.

Надо сказать, что если появились симптомы, значит, уже поздно. Человек должен попасть к врачу, когда еще нет никаких жалоб — тогда и объем операции будет минимальным, и жить человек будет дольше и счастливее.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Цифра 62,7 года — средний возраст заболевших разными видами рака в Алтайском крае.

Смертельное пятнышко. Меланома — рак кожи

Ирина Николаенко , онколог краевой поликлиники «Надежда»:

— Наша пациентка в свое время отказалась от операции на лице — у нее было маленькое пятнышко. Хорошо операбельное. И на том бы все закончилось. Но она решила, что после операции будет шрам на щеке, конечно, ей не хотелось иметь такой косметический дефект.

Сейчас пациентке 65 лет, образование разрослось так, что закрыло половину лица и затронуло область вокруг глаза. Теперь удалить это никак нельзя, операция просто технически невозможна. Только лучевая терапия, но поможет ли она — большой вопрос.

Недавно пришла еще одна пациентка, два месяца назад заметила увеличенный лимфоузел в паху слева. Мы ее обследовали, ни в одном органе ничего не нашли, но, конечно, понимали, что это метастаз, а где-то есть первичное новообразование.

И вот наконец на левом бедре обнаружили маленькое пигментное образование, которое года два назад пациентка пыталась вывести чистотелом! Обратись она тогда, образование бы прооперировали, и никаких лекарств не потребовалось бы.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

Как проявляется болезнь

— Образование может находиться на коже многие годы. Но если оно изъязвляется, покрывается корочкой, чешется — то есть это не просто пигмент, а, грубо говоря, «болячка», — то пора к врачу.

У людей почему-то бытует убеждение, что если пигментные пятна есть с рождения, то трогать их не надо. Надо их трогать. Во всяком случае, наблюдать. Особенно у подростков во время гормональной перестройки.

Если пятна не было совсем и вдруг появилось, тоже наблюдаем. Если на фоне ровной окраски образовываются вкрапления более светлого или темного цвета, если образование резко увеличивается в размерах и начинает кровоточить — это сигнал тревоги.

Как лечат

— На ранних стадиях новообразование иссекают, отдают материал на гистологическое исследование. Если это было доброкачественное образование, то после его удаления больше ничего не требуется. Если злокачественное — пациента ждет повторная операция: иссекают рубец на месте удаленного новообразования, чтобы избежать дальнейшего распространения.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Чаще всего меланома поражает так называемые регионарные лимфоузлы — те, что ближе к ней. Если меланома уже «прошла» дальше, удалять часто приходится как раз лимфоузлы подмышками, в паху, в груди, на шее и другие.

Меланома — очень злокачественная и очень агрессивная опухоль, человек умирает не от рака кожи, а как раз от отдаленных метастазов, которые могут быть буквально во всех органах.

Что делать

— При любых подозрениях идти к терапевту или хирургу по месту жительства. Часто люди обращаются в частные медорганизации для удаления пигментных пятен. Врачи там тоже насторожены в отношении рака кожи и могут направить пациента в онкодиспансер.

То есть человек может обратиться к нам с заключением из частной клиники, минуя поликлинику по месту жительства.

Если есть пигментное пятно, то лучше целенаправленно посещать дерматолога хотя бы раз в год. Врачи в смотровых кабинетах поликлиник обучены искать наружные онкологические проявления в молочных железах, ротоглотке, на коже. Уже оттуда могут направить к нам.

Врач. Халат. Болезнь СС0

Факт Чаще всего злокачественные новообразования выявляются у городских жителей — 58,3% против 41,7% соответственно.

Свет и тени. Рак легких

Александр Агеев , заведующий отделением торакальной хирургии № 1 краевого онкодиспансера:

— Больному 58 лет. Он прошел флюорографию, и обнаружилась на снимке шаровидная тень. Его направили на дальнейшую диагностику, но он никуда не поехал. А через несколько месяцев появилась боль в ноге — тромбоз. Это частое последствие запущенного опухолевого процесса любых локализаций, не только в легких.

Пациент пришел к нам в поликлинику, и здесь мы уже диагностировали метастазы в лопатках и в костях таза, теперь здоровый мужчина в расцвете сил передвигается на коляске.

Как проявляется болезнь

— Может образовываться периферическая опухоль, которая растет в ткани самого легкого. Иногда злокачественное образование развивается в просвете бронхов. Во втором случае симптомы появляются раньше, мы наблюдем кашель, одышку и кровохарканье.

На ранних стадиях чаще человек ни на что не жалуется, в этом и коварство рака. Если пациента с раком легкого не лечить, он чаще всего не проживает и года.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Как лечат

— На ранних стадиях достаточно одной операции — мы удаляем часть легкого, и потом человек вообще забывает, что когда-то болел. Сейчас возможны и эндоскопические операции без больших разрезов.

На поздних стадиях, когда опухоль вышла за пределы органа и появились метастазы, оперативное лечение невозможно. А если и возможно, то только после химиотерапии, которая поможет уменьшить опухоль до операбельности. Сам объем операции будет больше, а значит, пациент перенесет ее сложнее.

В основном людей с третьей-четвертой стадией ждут только обезболивающие лекарства и химия — то есть паллиативная помощь. И таких пациентов примерно треть от общего числа.

Что делать

— Во-первых, не курить. Все, кто в наших торакальных отделениях лежит, заядлые курильщики. Продукты табачного дыма содержат канцерогены, которые влияют на слизистую оболочку бронхов, а рак как раз развивается там.

Врач. Доктор. Медицина. CC0

Во-вторых, регулярно проходить флюорографию. Раз в два года, если человек здоров, и раз в год — если у него есть факторы риска: раковая наследственность, работа на вредных производствах, курение, уже перенесенный рак, хронические заболевания легких.

Часто в поликлинике говорят, что тени на снимках — просто фиброз, доброкачественная опухоль. Пациент успокаивается, хотя на самом деле его обязательно должны направить в онкодиспансер для постановки диагноза.

В стране и в крае есть достаточно стройная система, направленная на раннюю диагностику злокачественных опухолей, но часто она срабатывает вхолостую. Потому что люди лечиться боятся или просто не хотят.

Хирургия. Врач. unsplash.com