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Здоровье

Без скальпеля. Как алтайские онкологи научились делать быстрые и безболезненные операции

Несмотря на сложности с ковидной пандемией, под занавес года врачи алтайского онкодиспансера совершили настоящий прорыв в эндоскопической хирургии. Теперь почти бескровная и щадящая методика операций через небольшие проколы поставлена на поток.

Онкологический диспансер. Операция.
Онкологический диспансер. Операция.
Диспансер "Надежда".

Внедрять эндоскопические операции на органах грудной клетки в клинике начали еще в 2018 году. Только за последние три месяца врачи торакального отделения № 2 через небольшие проколы прооперировали рак более 60 пациентам. А в целом за неполный год с учетом ковидных ограничений здесь выполнено более 100 малоинвазивных операций.

«Активно освоение малоинвазивной хирургии пошло, когда в реанимации на Никитина, 77 появилась возможность проводить раздельную вентиляцию легких, — рассказал заведующий отделением торакальной хирургии № 2 Иван Дегтярев. — Сейас краевой онкодиспансер — единственная клиника в регионе, где такие операции при злокачественных опухолях желудка, легкого и органов средостения выполняются практически ежедневно».

Эндоскопические операции во всем мире называют «золотым стандартом» хирургической онкологии. Благодаря специальному видеооборудованию, хирурги имеют возможность многократно увеличивать изображение внутренних органов и тканей, а значит, выполнять манипуляции более точно и радикально.

Для пациентов же такие операции означают минимум боли и быстрое восстановление по сравнению с традиционной хирургией через разрезы. Особенно важно это для больных с опухолями легкого и органов средостения.

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

«Во время стандартной операции, чтобы подойти к нужному месту, приходится смещать, а иногда даже распиливать ребра, — говорит Дегтярев. — Поэтому хроническая боль даже спустя многие годы — частое побочное явление. В случае с эндоскопической хирургией объем доступа минимален. Уже через двое-трое суток пациент практически ничего не ощущает».

В среднем пациенты, прооперированные с помощью эндоскопических методик, выписываются из стационара на 5−7 суток раньше, чем при стандартном хирургическом вмешательстве.

Факт

В Алтайском краевом онкологическом диспансере эндоскопические операции выполняются при опухолях женской репродуктивной системы, органов дыхания, почек, желудка и кишечника. Ежегодно число подобных хирургических вмешательств увеличивается на 20−30%.

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