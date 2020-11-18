Онкологи Фонда Роя Кастла в Великобритании назвали нехарактерные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких. Рекомендации ученых цитирует РИА «Новости» со ссылкой на издание Express.

Врачи отмечают, что помимо «классических» симптомов рака легких (к ним относят постоянный кашель, одышку и чувство усталости), пациентам следует обращать внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.

Также одним из неочевидных признаков рака легких является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. Врачи объясняют этот симптом снижением количества кислорода в крови.

Кроме того, тревогу должен вызвать нехарактерный ранее отек лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на лимфатические узлы.

И, наконец, онкологи рекомендуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку считается, что рак легких вызывает боль в грудной клетке, именно этот симптом становится одним из самых неожиданных для пациентов.

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