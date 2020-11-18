Врачи отмечают, что помимо «классических» симптомов рака легких (к ним относят постоянный кашель, одышку и чувство усталости), пациентам следует обращать внимание на внезапную существенную потерю веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.
Также одним из неочевидных признаков рака легких является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. Врачи объясняют этот симптом снижением количества кислорода в крови.
Кроме того, тревогу должен вызвать нехарактерный ранее отек лица, поскольку он может быть связан с распространением рака легкого на лимфатические узлы.
И, наконец, онкологи рекомендуют пройти обследование при возникновении боли в спине и плечах. Поскольку считается, что рак легких вызывает боль в грудной клетке, именно этот симптом становится одним из самых неожиданных для пациентов.
Ранее онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал, при каких изменениях в родинках нужно срочно бежать к врачу.