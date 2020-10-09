Алтайские онкологи заявили о «взрыве» в лечении одного из видов рака

Успех стал возможным благодаря новым таргетным и иммунопрепаратам, которые появились в арсенале алтайских врачей по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

С помощью инновационных препаратов в крае удалось сократить одногодичную летальность от меланомы с 15,1% в 2018 году до 8,7% в 2019 году.

В целом по итогам 9 месяцев 2020 года смертность от этого заболевания снизилась еще на 22,7% по сравнению с предыдущим периодом.

«Еще несколько лет назад пациенты III и IV стадии на традиционной химиотерапии в среднем жили не более 6−9 месяцев. Сегодня мы обсуждаем результаты наблюдений уже 5−6 лет от начала лечения. Это настоящий „взрыв“ в лекарственной терапии меланомы», — заявил старший научный сотрудник отделения химиотерапии и комбинированного лечения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Абрамов.

С коллегой согласились алтайские врачи. Заведующая дневным стационаром краевого онкодиспансера Елена Россоха рассказала о пациентке из Барнаула, которой в 2013 году в возрасте 34 лет диагностировали метастатическую неоперабельную меланому.

Благодаря таргетной терапии женщина эффективно лечилась несколько лет, рецидив возник только спустя 4,5 года. Тактику лечения скорректировали, она продолжает терапию и прекрасно себя чувствует.

«Главная ценность современных противоопухолевых препаратов в том, что они дают возможность взять болезнь под контроль, перевести ее в хроническое управляемое состояние на долгие годы. Ведь пока пациенты живут, в медицине появляются новые препараты с новыми возможностями. Так, в 2020 году в России было зарегистрировано еще одно лекарство для лечения меланомы, мы обязательно возьмем его на вооружение», — отметила Елена Россоха.

Меланома считается одним из самых агрессивных видов рака. Она возникает в поверхностных слоях кожи, незаметно развивается, прорастая внутрь. При этом ее клетки легко отрываются от главного очага и «разлетаются» по кровеносным и лимфатическим сосудам, образуя метастазы.