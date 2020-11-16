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Здоровье

Первый симптом рака головного мозга назвали медики

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал «Пятому каналу» о самом частом первом признаке рака головного мозга.

Мозг.
Мозг.
Открытые источники в Интернете

Мяснянкин отметил, что на ранних этапах заболевание сложно распознать, потому что развивается бессимптомно. Однако позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, также при речи могут выпадать словосочетания и буквы.

«Когда такие симптомы начинают проявляться, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — предупредил Мяснянкин.

Среди основных причин образования опухолей головного мозга медик назвал генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы и сотрясения.

Ранее сообщали, что заболевание ковидом в некоторых случаях сопровождается состоянием делирия, в котором у человека возникают галлюцинации.

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