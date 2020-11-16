Первый симптом рака головного мозга назвали медики

Мяснянкин отметил, что на ранних этапах заболевание сложно распознать, потому что развивается бессимптомно. Однако позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.
«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», — подчеркнул кандидат медицинских наук.
Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, также при речи могут выпадать словосочетания и буквы.
«Когда такие симптомы начинают проявляться, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — предупредил Мяснянкин.
Среди основных причин образования опухолей головного мозга медик назвал генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы и сотрясения.
Ранее сообщали, что заболевание ковидом в некоторых случаях сопровождается состоянием делирия, в котором у человека возникают галлюцинации.