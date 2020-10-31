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Жизнь

Дым без огня. В российских ресторанах запретили курение кальянов и вейпов

Запрет на курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах вступает в силу с 30 октября. об этом сообщает информагентство РИА-новости. Соответствующие поправки в «антитабачный закон» (закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма) были приняты в конце июля.

Кальян в Puff Us Loft.
Кальян в Puff Us Loft.

Напомним, что курение табака в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах, запрещено с 1 июня 2014 года.

Теперь вне закона любая никотинсодержащая продукция, даже с системой нагревания табака, электронные сигареты, вейпы. Под запретом также использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Отметим, что новый запрет появился в не самое удобное время — на фоне распространения коронавируса и ограничений из-за пандемии трафик заведений общепита и так сокращается.

В частности, Роспотребнадзор ранее рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам — запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.

Эксперт РИА-новости, ресторатор Тимур Ланский отмечает, что кальяны — это услуга, которая требует специальной сервисной службы и индивидуального обслуживания, специальных технических условий.

«Я лично понимаю озабоченность законодателей о вреде курения в общественных местах и предприятиях общественного питания в том числе. Но одно дело — ввести продуманные меры по предотвращению вреда от курения. Это, несомненно, нужное дело. И совсем другое — просто бескомпромиссно и бездумно запрещать все», — подчеркивает собеседник РИА Новости.

Электронная сигарета.
Электронная сигарета.
pixabay.com.

По его словам, в кальянной отрасли задействованы сотни тысяч специалистов. Кальяны сейчас предлагают в 40−50% ресторанов и кафе.

«Для многих из них это 10−20% от дохода. А в условиях кризиса и пандемии эти проценты могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву», — говорит Ланский.

Эксперт привел в пример другие страны. Там помещения общепита, если позволяет площадь, делятся на зоны для курящих и некурящих клиентов. Для таких ресторанов устанавливаются специальные требования к вентиляции и воздухообмену.

«Пусть такая система для многих заведений будет затратна, но тогда они выживут, их сотрудники не потеряют работу, а гости не потеряют любимую услугу», — заключил ресторатор.

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