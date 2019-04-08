В Алтайском крае в зоны паводка завозят лекарства и средства дезинфекции

В пяти районах Алтайского края, по данным МЧС, введен режим повышенной готовности к паводку. Медицинские организации еще с конца января начали готовиться к поставкам вакцин и дезинфицирующих средств на подтопленные территории. Об этом рассказала врио заместителя министра здравоохранения края Елена Кравец.

По данным МЧС уровни рек в Алтайском крае пока ниже критических. На пяти административных территориях введет режим повышенной готовности: Краснощековский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Шипуновский районы.

В этом году, по прогнозам, под подтопление могут попасть 204 населенных пункта (с учетом первой и второй волны).

Елена Кравец,

врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края:

2014-й год научил нас очень многому. Медицинские организации готовятся заранее. В конце февраля уже были закуплены все необходимые препараты и дезинфицирующие средства. Сюда включены сыворотки против яда змей, вакцина против гепатита, А (на случай, если ухудшится качество воды), антибиотики, противовирусные препараты, бактериофаги.

Весь запас медикаментов находится в Центре медицины катастроф. По словам Елены Кравец, во второй половине марта льготные лекарства на второй квартал завезли во все районы. В селах, которые могут оказаться отрезанными паводковыми водами, врачи выписывают льготные лекарства сразу на три месяца.

Медикаменты завезены и во все фельдшерско-акушерские пункты в зоне подтопления. Особое внимание уделили разным видам инсулина, сахароснижающим таблеткам, лекарствам от бронхиальной астмы — препаратам, которые нужны людям каждый день.

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, если ситуация ухудшится, в крае готовы открыть 222 пункта временного пребывания, которые смогут принять 32 тыс. человек. Так также организуют медицинскую помощь.