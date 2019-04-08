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Жизнь

В Алтайском крае в зоны паводка завозят лекарства и средства дезинфекции

В пяти районах Алтайского края, по данным МЧС, введен режим повышенной готовности к паводку. Медицинские организации еще с конца января начали готовиться к поставкам вакцин и дезинфицирующих средств на подтопленные территории. Об этом рассказала врио заместителя министра здравоохранения края Елена Кравец.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Алексей Алексеев, Barnaul 22

По данным МЧС уровни рек в Алтайском крае пока ниже критических. На пяти административных территориях введет режим повышенной готовности: Краснощековский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Шипуновский районы.

В этом году, по прогнозам, под подтопление могут попасть 204 населенных пункта (с учетом первой и второй волны).

Елена Кравец,
врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края:

2014-й год научил нас очень многому. Медицинские организации готовятся заранее. В конце февраля уже были закуплены все необходимые препараты и дезинфицирующие средства. Сюда включены сыворотки против яда змей, вакцина против гепатита, А (на случай, если ухудшится качество воды), антибиотики, противовирусные препараты, бактериофаги.

Весь запас медикаментов находится в Центре медицины катастроф. По словам Елены Кравец, во второй половине марта льготные лекарства на второй квартал завезли во все районы. В селах, которые могут оказаться отрезанными паводковыми водами, врачи выписывают льготные лекарства сразу на три месяца.

Медикаменты завезены и во все фельдшерско-акушерские пункты в зоне подтопления. Особое внимание уделили разным видам инсулина, сахароснижающим таблеткам, лекарствам от бронхиальной астмы — препаратам, которые нужны людям каждый день.

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, если ситуация ухудшится, в крае готовы открыть 222 пункта временного пребывания, которые смогут принять 32 тыс. человек. Так также организуют медицинскую помощь.

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