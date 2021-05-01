Каждый четвертый четверг глава алтайского минздрава готов проводить личные приемы

С 1 мая министерство здравоохранения Алтайского края и его руководитель возобновляют личные приемы граждан. В ведомстве рассказали к кому и как можно попасть.

В будние дни с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) личный прием проводит специалист сектора по работе с обращениями граждан в кабинете № 127.

«В случае необходимости в ходе приема в кабинет могут быть приглашены начальник сектора по работе с обращениями граждан, начальник отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества, специалист отдела лекарственного обеспечения», — добавляют в минздраве.

При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Дмитрий Попов проводит личный прием. zdravalt.ru

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов готов встречаться с жителями региона каждый четвертый четверг месяца в правительстве Алтайского края по адресу: пр. Ленина, д. 59, кабинет № 103 по предварительной записи.

В мае встреча состоится 27 числа.

Телефоны для предварительной записи: 8 (3852) 62-80-98 , 29−50−92, 36−31−33.