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Жизнь

Каждый четвертый четверг глава алтайского минздрава готов проводить личные приемы

С 1 мая министерство здравоохранения Алтайского края и его руководитель возобновляют личные приемы граждан. В ведомстве рассказали к кому и как можно попасть.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.
zdravalt.ru

В будние дни с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) личный прием проводит специалист сектора по работе с обращениями граждан в кабинете № 127.

«В случае необходимости в ходе приема в кабинет могут быть приглашены начальник сектора по работе с обращениями граждан, начальник отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества, специалист отдела лекарственного обеспечения», — добавляют в минздраве.

При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Дмитрий Попов проводит личный прием.
Дмитрий Попов проводит личный прием.
zdravalt.ru

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов готов встречаться с жителями региона каждый четвертый четверг месяца в правительстве Алтайского края по адресу: пр. Ленина, д. 59, кабинет № 103 по предварительной записи.

В мае встреча состоится 27 числа.

Телефоны для предварительной записи: 8 (3852) 62-80-98, 29−50−92, 36−31−33.

Для устных обращений также работает телефон «Горячей линии» в круглосуточном режиме: 8−800−350−3525 и телефоны министерства: 62−77−66, 62−36−48 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.

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