Каждый четвертый четверг глава алтайского минздрава готов проводить личные приемы

В будние дни с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) личный прием проводит специалист сектора по работе с обращениями граждан в кабинете № 127.
«В случае необходимости в ходе приема в кабинет могут быть приглашены начальник сектора по работе с обращениями граждан, начальник отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества, специалист отдела лекарственного обеспечения», — добавляют в минздраве.
При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.
Министр здравоохранения края Дмитрий Попов готов встречаться с жителями региона каждый четвертый четверг месяца в правительстве Алтайского края по адресу: пр. Ленина, д. 59, кабинет № 103 по предварительной записи.
В мае встреча состоится 27 числа.
Телефоны для предварительной записи:
Для устных обращений также работает телефон «Горячей линии» в круглосуточном режиме: 8−800−350−3525 и телефоны министерства: 62−77−66, 62−36−48 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.