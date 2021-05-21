21 мая 12°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Минздрав опроверг причастность министра к письмам с просьбой скинуться на «Спутник V»

Минздрав Башкирии заявил о рассылке мошенниками писем в адрес предпринимателей с убедительной просьбой оказать финансовую поддержку для закупки вакцин.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

В ведомстве отметили, что неизвестные от имени министра здравоохранения Максима Забелина рассылают письма руководителям организаций всех форм собственности.

Также поступают звонки. В обоих случаях просят оказать финансовую поддержку для закупки вакцины «Спутник V» для проведения вакцинации населения республики.

«Министерство официально заявляет, что данная информация является не достоверной. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, вакцина для иммунизации населения поступает централизовано за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

В минздраве попросили предпринимателей проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций обращаться в полицию.

Ранее в Алтайском крае бизнесмены получали письма якобы от губернатора Виктора Томенко с просьбой помочь с реализацией госпрограмм.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость