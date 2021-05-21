Минздрав опроверг причастность министра к письмам с просьбой скинуться на «Спутник V»

Минздрав Башкирии заявил о рассылке мошенниками писем в адрес предпринимателей с убедительной просьбой оказать финансовую поддержку для закупки вакцин.

В ведомстве отметили, что неизвестные от имени министра здравоохранения Максима Забелина рассылают письма руководителям организаций всех форм собственности.

Также поступают звонки. В обоих случаях просят оказать финансовую поддержку для закупки вакцины «Спутник V» для проведения вакцинации населения республики.

«Министерство официально заявляет, что данная информация является не достоверной. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, вакцина для иммунизации населения поступает централизовано за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

В минздраве попросили предпринимателей проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций обращаться в полицию.

Ранее в Алтайском крае бизнесмены получали письма якобы от губернатора Виктора Томенко с просьбой помочь с реализацией госпрограмм.