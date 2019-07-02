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Жизнь

Минздрав опроверг закрытие роддома в Новоалтайске

В алтайских Telegram-каналах со ссылкой на местных жителей распространилась информация о том, что в Новоалтайске закрывают роддом. Рожениц уже не принимают ни в роддоме, ни в отделении патологии, говорилось в сообщении. В минздраве прокомментировали, что роддом Новоалтайской горбольницы продолжит свою работу после плановой санобработки, но принимать будут теперь не всех.

Роддом.
Роддом.
Анна Зайкова

Как заявили в министерстве, Новоалтайский роддом откроют после традиционной санитарной обработки. Там продолжат прием пациенток из Новоалтайска, Первомайского, Косихинского, Тальменского и Троицкого районов, но только с физиологическими родами.

«Все медицинские и технические специалисты отделения продолжат работать в Новоалтайской городской больнице», — добавили в минздраве.

Отметим, что в большинстве пациенток с патологиями отправляют в перинатальный центр «Дар» или в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства.

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