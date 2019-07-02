Минздрав опроверг закрытие роддома в Новоалтайске

В алтайских Telegram-каналах со ссылкой на местных жителей распространилась информация о том, что в Новоалтайске закрывают роддом. Рожениц уже не принимают ни в роддоме, ни в отделении патологии, говорилось в сообщении. В минздраве прокомментировали, что роддом Новоалтайской горбольницы продолжит свою работу после плановой санобработки, но принимать будут теперь не всех.