Минздрав опроверг закрытие роддома в Новоалтайске

Как заявили в министерстве, Новоалтайский роддом откроют после традиционной санитарной обработки. Там продолжат прием пациенток из Новоалтайска, Первомайского, Косихинского, Тальменского и Троицкого районов, но только с физиологическими родами.
«Все медицинские и технические специалисты отделения продолжат работать в Новоалтайской городской больнице», — добавили в минздраве.
Отметим, что в большинстве пациенток с патологиями отправляют в перинатальный центр «Дар» или в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства.