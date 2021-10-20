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Минздрав подготовил «карманную и яркую» методичку по коронавирусу

Минздрав подготовил тринадцатую версию методических рекомендаций по ковиду в «карманном формате» для удобства врачей, сообщает РИА «Новости».

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Напомним, Минздрав направил в регионы новую версию рекомендаций для лечения пациентов с ковидом, которая, например, разъясняет возможность замены лекарств.

В ведомстве уточнили, что тринадцатую версию рекомендаций сократили до «карманного варианта».

«Такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации <…> в работе с пациентами», — пояснили в министерстве.

В «укороченной» версии собрали алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией.

Кроме того, в методичке описали особенности диагностики, лечения и профилактики коронавируса.

«Также разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения. Информация в новой версии структурирована с помощью ярких таблиц», — добавили в Минздраве.

Ранее сообщили, что каждый день пандемии обходится для здравоохранения России в 3,6 млрд рублей.

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