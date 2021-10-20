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Экономика

В 3,6 млрд рублей обходится день пандемии для здравоохранения России

В среднем COVID-19 обходится российскому здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

При обычной коронавирусной обстановке на борьбу с инфекцией тратилось около 2 млрд рублей в день, но сейчас, при всплеске заболеваний, эта сумма увеличилась до 3,6 млрд рублей.

«Представляете, какие огромные деньги!» — цитирует «Интерфакс» главу Минфина.

Он добавил, что несмотря на рост заболевания коронавирусом, плановая помощь сохраняется и ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение не связанных с ковидом, болезней.

Минфин и Минздрав уже подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в 2021 году на поддержку системы ОМС на сумму в 56 млрд рублей.

Ранее на эти цели выделили более 80 млрд рублей.

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