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Жизнь

Минздрав пояснил, каких детей считать рожденными

7 ноября в силу вступил приказ Минздрава, которые скорректировал критерии рождения детей, сообщила «Парламентская газета».

Младенец. Ребенок
Младенец. Ребенок
unsplash.com

Первый критерий — роды произошли на 22 неделе беременности и позже. Такой ребёнок должен весить от 500 грамм, а если его вес в момент появления на свет неизвестен, то учитывается длина его тела — минимум 25 см.

Второй критерий относится к малышам, родившимся до 22 недели беременности. Если они весят меньше 500 грамм (или их рост менее 25 см — при неизвестном весе), то свидетельство о рождении им выдадут только через семь суток — именно столько должен прожить такой младенец, прежде чем по медицинским критериям он будет считаться рождённым.

Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более). Это приводило к ошибкам при регистрации рождения детей с экстремально низкой массой тела, отмечали в ведомстве.

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