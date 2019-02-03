Минздрав рассказал, кто больше всего подвержен ожирению

Больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе 55 плюс, об этом сообщил сайт RT.ru со ссылкой на исследование Минздрава.

Ведомство опубликовало результаты исследования, которое проводилось на основе данных за 2017 год. Чаще всего ожирением страдают пожилые люди, потому что их физическая активность с возрастом снижается, а пищевые привычки остаются прежними, пояснил главный внештатный специалист диетолог Виктор Тутельян.

«Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её», — сказал он.

Эксперт добавил, что ожирение в последние годы «помолодело». Он также заявил о необходимости с детства объяснять человеку значимость соблюдения закона соответствия энергетической ценности рациона и энерготрат организма.

Кроме того, в Минздраве отметили тенденцию к увеличению уровня заболеваемости ожирением в 2017 году, а также добавили, что этот показатель вновь достиг максимума.

В 2017 году уровень заболеваемости ожирением составил 1,3% (2 млн человек). В 2016 году он находился на уровне 1,24%(1,39 млн человек).

Одной из основных причин роста числа россиян с диагнозом «ожирение» является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания, считают в ведомстве. Также на это влияет и улучшение диагностики ожирения — его стали чаще диагностировать.