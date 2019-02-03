Минздрав рассказал, кто больше всего подвержен ожирению

Ведомство опубликовало результаты исследования, которое проводилось на основе данных за 2017 год. Чаще всего ожирением страдают пожилые люди, потому что их физическая активность с возрастом снижается, а пищевые привычки остаются прежними, пояснил главный внештатный специалист диетолог Виктор Тутельян.
«Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её», — сказал он.
Эксперт добавил, что ожирение в последние годы «помолодело». Он также заявил о необходимости с детства объяснять человеку значимость соблюдения закона соответствия энергетической ценности рациона и энерготрат организма.
Кроме того, в Минздраве отметили тенденцию к увеличению уровня заболеваемости ожирением в 2017 году, а также добавили, что этот показатель вновь достиг максимума.
В 2017 году уровень заболеваемости ожирением составил 1,3% (2 млн человек). В 2016 году он находился на уровне 1,24%(1,39 млн человек).
Одной из основных причин роста числа россиян с диагнозом «ожирение» является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания, считают в ведомстве. Также на это влияет и улучшение диагностики ожирения — его стали чаще диагностировать.