Минздрав: уровень смертности в Алтайском крае снизился

По его словам, общая смертность за указанный период снизилась на 722 человека в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. За апрель также наблюдается снижение смертности, подчеркнул глава минздрава.
По официальным данным, в Алтайском крае скончались четыре человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Специалисты выясняют, инфаркт или пневмония, вызванная коронавирусом, стала причиной смерти четвертого пациента. Заключение, как сказал Попов, еще не готово.
Также Попов рассказал, что медучреждения в Алтайском крае не откроют для оказания плановой помощь из-за угрозы вспышек COVID-19. Он заявил, что решение о возобновлении приемов будут приниматься с учетом уровня заболеваемости.
«Сегодня главная задача — это предупреждение вспышечного характера течения в медицинских организациях. Наличие одного случаю может привести к полному закрытию», — сказал министр.
Он добавил, что отказы в случае необходимости оказания экстренной медпомощи исключены. В каждом таком случае миндрав будет разбираться персонально.