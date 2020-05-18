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Жизнь

Минздрав: уровень смертности в Алтайском крае снизился

За три месяца 2020 года общая смертность в Алтайском крае снизилась, сообщил 18 мая на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

По его словам, общая смертность за указанный период снизилась на 722 человека в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. За апрель также наблюдается снижение смертности, подчеркнул глава минздрава.

По официальным данным, в Алтайском крае скончались четыре человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Специалисты выясняют, инфаркт или пневмония, вызванная коронавирусом, стала причиной смерти четвертого пациента. Заключение, как сказал Попов, еще не готово.

Также Попов рассказал, что медучреждения в Алтайском крае не откроют для оказания плановой помощь из-за угрозы вспышек COVID-19. Он заявил, что решение о возобновлении приемов будут приниматься с учетом уровня заболеваемости.

«Сегодня главная задача — это предупреждение вспышечного характера течения в медицинских организациях. Наличие одного случаю может привести к полному закрытию», — сказал министр.

Он добавил, что отказы в случае необходимости оказания экстренной медпомощи исключены. В каждом таком случае миндрав будет разбираться персонально.

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