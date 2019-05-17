Минздрав уволил известного кардиохирурга

В феврале 2019 года следователи УФСБ по Новосибирской области заподозрили и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (около 1,3 млрд рублей) и легализации полученных преступным путем денег заместителю Караськова — Евгению Покушалову. Он был заключен под стражу, а 15 апреля переведен под домашний арест.

Сам Покушалов на первом заседании суда по избранию ему меры пресечения заявлял, что невиновен, не понимает обвинения, и называл происходящее беспределом. Его защита и Караськов заявляли СМИ, что Покушалов не имел никакого отношения к госзакупкам в медучреждении.

Что известно об уволенном хирурге

Караськов работает в Центре имени Мешалкина более 35 лет, пишет bfm.ru.

В 1983 году после окончания лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института он начал работать в клинике, совершенствуясь как практикующий кардиохирург и совмещая лечебную работу с научной деятельностью. Караськов прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. Пост директора института занимал с 1999 года.

Известный сердечно-сосудистый хирург выполняет все виды вмешательств на сердце и сосудах, курирует научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.

Александр Караськов возглавлял список «Единой России» на выборах в новосибирское заксобрание в 2015 году. Депутат — зампред комитет по социальной политике, пишет Тайга.инфо.