Минздрав впервые назвал количество медиков, умерших из-за COVID-19

«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в «Списке памяти», — заявила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

Виртуальный мемориал

Проект «Список памяти» является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса медицинских работников, после чего информацию проверяют составители списка, пишет .

Один из его создателей — заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих — пояснял, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.

Цитата

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявляла, что в период эпидемии смертность среди медиков практически не изменилась.