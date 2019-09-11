Мир содрогнулся от ужаса: самые известные теории заговора о теракте 11 сентября

11 сентября 2001 года в США произошел самый страшный теракт в истории человечества. В общей сложности, погибли и пропали без вести больше 3400 человек. Трагедия сразу же обросла невероятными версиями и слухами. Самые известные теории заговора об 11 сентября — в материале altapress.ru.

Теория 1. За терактом стоит американское государство

У этой теории заговора есть множество вариаций, пишет inosmi.ru. Некоторые люди считают, что администрация президента Буша могла использовать террористические атаки, чтобы оправдать вторжение в Ирак и Афганистан. Некоторые — что руководство страны знало о готовящихся атаках, но ничего не сделало для безопасности людей.

Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11. wikipedia.org

Теория 2. Башни обрушил контролируемый взрыв

Согласно этой версии, башни-близнецы рухнули из-за «контролируемого взрыва» в самом низу здания.

Гипотезу опроверг Американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) в 2005 году. Специалисты выпустили доклад, где объяснили, как и почему небоскребы рухнули.

Самолет врезался в башни на большой скорости. Это вызвало повреждение структуры зданий, однако они выдержали само столкновение. Пожары же привели к тому, что структура небоскребов не пережила повреждений.

Теория 3. В здание Пентагона врезалась ракета , а не самолет

Террористы направили третий угнанный самолет на штаб-квартиру министерства обороны США — Пентагон. После трагедии стали распространяться слухи, что в здание врезался вовсе не пассажирский, а небольшой военный самолет или ракета. Такая версия косвенно подтверждала первую теорию — о причастности в произошедшему правительства.

Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11. wikipedia.org

9/11

Теракты 11 сентября 2001 года (иногда именуемые просто 9/11) — серия четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США. Члены «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) при поддержке Саудовской Аравии совершили крупнейший по числу жертв теракт.

19 террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Они направили два из этих самолетов в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную).

Обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.

Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11. wikipedia.org

Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

При исполнении служебного долга в этот страшный день погибли 343 пожарных и 60 полицейских. Это ещё один страшный рекорд. Никогда ранее ни одна спасательная служба в мире не теряла столько людей в один день.