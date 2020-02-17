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Жизнь
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Мирное небо: в Заринске увековечат память героев Великой Отечественной огромным граффити

Волонтеры реализуют в Заринске к 75-летию Победы народный проект «Мирное небо», призванный увековечить память героев, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне.

Проект «Мирное небо».
Проект «Мирное небо».
Предоставлено волонтерами Заринска.

Проект заключается в создании масштабного граффити на фасаде одного из домов.

Для реализации своей задумки команда волонтеров выбрала способ коллективного финансирования проекта на платформе краудфандинга Планета.ру.

Художественный проект, который украсит город и сохранит память о земляках-победителях, поддержала также администрация Заринска.

Проект «Мирное небо».
Проект «Мирное небо».
Предоставлено волонтерами Заринска.

Проект «Мирное небо» стартовал три месяца назад. За это время волонтеры запустили масштабную информационную кампанию в соцсетях и СМИ; обсудили в сообществах и вместе выбрали эскиз граффити; нашли спонсоров, которые оплатили концепт подачи граффити; решили вопрос по бесплатному тиражу информационных флаеров о проекте; запустили несколько промо-акций с заринскими предпринимателями и торговыми сетями; готовят благотворительный концерт, запланированный на март.

Участники проекта уже собрали около 100 тысяч рублей.

Отметим, что заринские волонтеры — первые, кто вышел на платформу краудфандинга Планета.ру с подобным проектом.

В том случае, если вдруг задумка волонтеров по каким-то причинам не осуществится, деньги вернутся с платформы всем, кто поддержал это начинание.

Поддержать проект можно на платформе Планета.ру или по номеру телефона, к которому привязана карта, выпущенная для НКО ГОО «Заринск рулит» специально под благотворительные проекты: 89963042812 (Сергей Иванович Л.)

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