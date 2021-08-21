Мирон-Ветрогон. Почему 21 августа категорически запрещено подбирать деньги на улице

21 августа отмечают народный праздник Мирон-Ветрогон. Считается, что в этот день о праздной жизни лучше забыть.

День летних проводов

Исторически считалось, что в Миронов день наступает осень. Именно поэтому 21 числа славяне поклонялись Стрибогу — повелителю ветров.

Как завоевать счастье на Мирона-Ветрогона

Девушки 21 августа выходили в поля и гадали по ветру. Первым делом они прыгали на тропинку и загадывали желания.

Если ветер в этот момент обдавал порывом, то заветные мечты должны были сбыться.

Ветер. СС0

Что строго запрещено делать 21 августа

Нельзя:

Подбирать с земли купюры и монеты. По преданию , в них на Мирона-Ветрогона водится нечистая сила. Она может принести в дом беды и разлад;

в них на Мирона-Ветрогона водится нечистая сила. Она может принести в дом беды и разлад; Закатывать шумные вечеринки. Поверье гласит , что 21 августа праздность навлечет тяжелые болезни;

что 21 августа праздность навлечет тяжелые болезни; Открывать окна. Ветер может выдуть из жилища светлые силы и занести темные.

Приметы на Миронов день

Осень. Желтые листья СС0