Мирон-Ветрогон. Почему 21 августа категорически запрещено подбирать деньги на улице

День летних проводов
Исторически считалось, что в Миронов день наступает осень. Именно поэтому 21 числа славяне поклонялись Стрибогу — повелителю ветров.
Как завоевать счастье на Мирона-Ветрогона
Девушки 21 августа выходили в поля и гадали по ветру. Первым делом они прыгали на тропинку и загадывали желания.
Если ветер в этот момент обдавал порывом, то заветные мечты должны были сбыться.
Ветер.
СС0
Что строго запрещено делать 21 августа
Нельзя:
- Подбирать с земли купюры и монеты. По преданию, в них на Мирона-Ветрогона водится нечистая сила. Она может принести в дом беды и разлад;
- Закатывать шумные вечеринки. Поверье гласит, что 21 августа праздность навлечет тяжелые болезни;
- Открывать окна. Ветер может выдуть из жилища светлые силы и занести темные.
Приметы на Миронов день
Осень. Желтые листья
СС0
- Если в лесах много ягод, то следующий год будет урожайным;
- Душный и влажный день сулит теплую осень;
- Рябина сильно покраснела к ночным заморозкам;
- Если по утру на траве появился иней, в будущем году зерно не уродится.