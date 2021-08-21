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Жизнь

Мирон-Ветрогон. Почему 21 августа категорически запрещено подбирать деньги на улице

21 августа отмечают народный праздник Мирон-Ветрогон. Считается, что в этот день о праздной жизни лучше забыть.

Деньги.
Деньги.
CCO.

День летних проводов

Исторически считалось, что в Миронов день наступает осень. Именно поэтому 21 числа славяне поклонялись Стрибогу — повелителю ветров.

Как завоевать счастье на Мирона-Ветрогона

Девушки 21 августа выходили в поля и гадали по ветру. Первым делом они прыгали на тропинку и загадывали желания.

Если ветер в этот момент обдавал порывом, то заветные мечты должны были сбыться.

Ветер.
Ветер.
СС0

Что строго запрещено делать 21 августа

Нельзя:

  • Подбирать с земли купюры и монеты. По преданию, в них на Мирона-Ветрогона водится нечистая сила. Она может принести в дом беды и разлад;
  • Закатывать шумные вечеринки. Поверье гласит, что 21 августа праздность навлечет тяжелые болезни;
  • Открывать окна. Ветер может выдуть из жилища светлые силы и занести темные.

Приметы на Миронов день

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0
  • Если в лесах много ягод, то следующий год будет урожайным;
  • Душный и влажный день сулит теплую осень;
  • Рябина сильно покраснела к ночным заморозкам;
  • Если по утру на траве появился иней, в будущем году зерно не уродится.
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