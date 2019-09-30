Мировые судьи Барнаула заселились в новое долгожданное здание

Долгожданного новоселья с нетерпением ожидали и мировые судьи, и работники аппарата. Судьи теперь разместятся в просторных кабинетах, оборудованных новой удобной мебелью.
В этом же здании будет архив судебных участков Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов.
«В целом необходимо отметить, существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия», — говорится в сообщении мэрии.