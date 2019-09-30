Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мировые судьи Барнаула заселились в новое долгожданное здание

Судебные участки мировых судей Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов расположатся в отремонтированном здании на ул. Попова, 68 (бывший Дом Быта) на Докучаево, сообщает администрация Барнаула.

Суд.
Суд.
открытые источники (CC0)

Долгожданного новоселья с нетерпением ожидали и мировые судьи, и работники аппарата. Судьи теперь разместятся в просторных кабинетах, оборудованных новой удобной мебелью.

В этом же здании будет архив судебных участков Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов.

«В целом необходимо отметить, существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия», — говорится в сообщении мэрии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость