Мировые судьи Барнаула заселились в новое долгожданное здание

Судебные участки мировых судей Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов расположатся в отремонтированном здании на ул. Попова, 68 (бывший Дом Быта) на Докучаево, сообщает администрация Барнаула.

Долгожданного новоселья с нетерпением ожидали и мировые судьи, и работники аппарата. Судьи теперь разместятся в просторных кабинетах, оборудованных новой удобной мебелью.

В этом же здании будет архив судебных участков Ленинского, Октябрьского, Индустриального районов.

«В целом необходимо отметить, существенное улучшение труда мировых судей и работников, подчиненного им аппарата, окажет положительное влияние на эффективное выполнение важнейшей государственной функции по осуществлению правосудия», — говорится в сообщении мэрии.