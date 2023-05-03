Тема Met Gala 2023
В 2023 году Met Gala был посвящен памяти модельера Карла Лагерфельда. Он занимался дизайном для именитых модных домов — Chanel, Fendi, Balmain и Chloе.
Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 2019 году.
В центре внимания оказалась и любимая кошка модельера — Шупетт. После своей смерти Лагерфельд завещал питомице 200 млн долларов, и она стала самой богатой кошкой в мире.
Знаменитости
Сопредседателями Met Gala в этом году стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, Дуа Липа и главный редактор Vogue Анна Винтур.
Среди гостей были замечены известные музыканты, модели, актеры и творческие личности. Это Ирина Шейк, Наоми Кэмпбэлл, Кендалл и Кайли Дженнер, Николь Кидман, Эмили Ратаковски, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Дженна Ортега и прочие знаменитости.
Самые необычные образы
Одни звезды отдали предпочтение классическим образам. В вечернем платье пришла Дуа Липа, в изящном наряде с длинным шлейфом явилась Мишель Йео и продемонстрировала белое платье Ирина Шейк. Однако последнюю раскритиковали за слишком простой образ.
«Какое-то слишком простое и непримечательное, отдает даже настроением «нашла у мамы в шкафу и надела на выпускной», — сообщает журнал Life.
Но запомнились всем, безусловно, самые безумные и эпатажные образы. Певица Риана пришла на бал в огромном белоснежном платье, с головой укутанная в тканевые цветы. Завершают образ черные очки с наклеенными поверх ресницами.
Рэпер Lil Nas X решил, что он прекрасен и без костюма и явился обнаженным. Из одежды были только маска, нижнее белье и сапоги. Однако образ был бы не так интересен, если бы рэпер не был полностью покрыт серебряными блестками.
Некоторых зрителей возмутил образ Ким Кардашьян. Она была облачена в длинную белую накидку и увешана бусами.
«Кардашьян со своими формами в этих бусах похожа на торшер с висюльками или изящную люстру», — критикует Life.
Мяу, мяу, мяу
«Все любят котиков», — решили Джаред Лето и американская певица Doja Cat. Джаред Лето пришел в большом костюме ростовой куклы кошки Шупетт. Был ли он милым и смешным или же нелепым — мнения насчет этого разнятся.
Doja Cat сделала себе сложным анималистичный макияж и даже отвечала на вопросы журналистов милым мяуканьем.
Таракан
Посетил бал Института моды и звездный таракан. Он прошелся по красной дорожке и попал в объективы фотографов. А может быть — это просто очень продуманный образ?
Зачем проводят бал Института костюма?
Met Gala — это благотворительный бал, на котором собирают деньги на развитие Института костюма. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды института.
Бал — один из основных источников финансирования учреждения. Общий объем взносов превышает 200 млн долларов.
Однако эксперты критикуют бал за его эпатажность.
«Оно превратилось сначала в обычную тусовку знаменитостей, а затем во фрик-шоу. Для хайпа на Бал приглашают очень много полуизвестных, но скандальных персон, которые в надежде обратить на себя внимание пускаются во все тяжкие, наряжаясь словно для представления бродячего цирка на сельской ярмарке», — пишет «Спорт-Экпресс».