Ежегодный бал Института костюма Met Gala прошел 1 мая. Известнейшие модельеры вновь превзошли сами себя, а мировые звезды продемонстрировали самые безумные образы.

Тема Met Gala 2023

В 2023 году Met Gala был посвящен памяти модельера Карла Лагерфельда. Он занимался дизайном для именитых модных домов — Chanel, Fendi, Balmain и Chloе.

Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 2019 году.

В центре внимания оказалась и любимая кошка модельера — Шупетт. После своей смерти Лагерфельд завещал питомице 200 млн долларов, и она стала самой богатой кошкой в мире.

Наоми Кэмпбелл и кошка Шупетт Социальные сети

Знаменитости

Сопредседателями Met Gala в этом году стали Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер, Дуа Липа и главный редактор Vogue Анна Винтур.

Среди гостей были замечены известные музыканты, модели, актеры и творческие личности. Это Ирина Шейк, Наоми Кэмпбэлл, Кендалл и Кайли Дженнер, Николь Кидман, Эмили Ратаковски, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Дженна Ортега и прочие знаменитости.

Самые необычные образы

Одни звезды отдали предпочтение классическим образам. В вечернем платье пришла Дуа Липа, в изящном наряде с длинным шлейфом явилась Мишель Йео и продемонстрировала белое платье Ирина Шейк. Однако последнюю раскритиковали за слишком простой образ.

«Какое-то слишком простое и непримечательное, отдает даже настроением «нашла у мамы в шкафу и надела на выпускной», — сообщает журнал Life.

Но запомнились всем, безусловно, самые безумные и эпатажные образы. Певица Риана пришла на бал в огромном белоснежном платье, с головой укутанная в тканевые цветы. Завершают образ черные очки с наклеенными поверх ресницами.

Рэпер Lil Nas X решил, что он прекрасен и без костюма и явился обнаженным. Из одежды были только маска, нижнее белье и сапоги. Однако образ был бы не так интересен, если бы рэпер не был полностью покрыт серебряными блестками.

Некоторых зрителей возмутил образ Ким Кардашьян. Она была облачена в длинную белую накидку и увешана бусами.

«Кардашьян со своими формами в этих бусах похожа на торшер с висюльками или изящную люстру», — критикует Life.

Мяу , мяу , мяу

«Все любят котиков», — решили Джаред Лето и американская певица Doja Cat. Джаред Лето пришел в большом костюме ростовой куклы кошки Шупетт. Был ли он милым и смешным или же нелепым — мнения насчет этого разнятся.

Бал Института костюма Met Gala 2023 Скриншот YouTube Бал Института костюма Met Gala 2023 Скриншот YouTube Бал Института костюма Met Gala 2023 Скриншот YouTube Бал Института костюма Met Gala 2023 Скриншот YouTube

Doja Cat сделала себе сложным анималистичный макияж и даже отвечала на вопросы журналистов милым мяуканьем.

Таракан

Посетил бал Института моды и звездный таракан. Он прошелся по красной дорожке и попал в объективы фотографов. А может быть — это просто очень продуманный образ?

Зачем проводят бал Института костюма?

Met Gala — это благотворительный бал, на котором собирают деньги на развитие Института костюма. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды института.

Бал — один из основных источников финансирования учреждения. Общий объем взносов превышает 200 млн долларов.

Однако эксперты критикуют бал за его эпатажность.