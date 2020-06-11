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Мировые звезды устроят вечеринку на YouTube-канале Радио ENERGY

11 июня пройдет ENERGY MUSIC TOUR У ТЕБЯ ДОМА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Супермодные звезды мировой величины вновь дадут эксклюзивный концерт для слушателей Радио ENERGY!

Накануне Дня России вместе с Радио ENERGY в гости к каждому заглянут драйвовые поп-рокеры из Америки Jonas Brothers, позитивная австралийка Tones and I, романтичный Powfu из Канады, безбашенные американцы Major Lazer, лиричный бельгийский певец и композитор Milow… Персонально для каждого они устроят dance party с крутой музыкой и лучшими хитами. Это будет больше, чем вечеринка, это будет легендарно! Попасть в число VIP-гостей большого международного онлайн-концерта просто: достаточно подписаться на официальный YouTube-канал Радио ENERGY. Начало трансляции 11 июня в 21:05 по московскому времени. Следите за подробностями в эфире, на www.energyfm.ru и во всех официальных аккаунтах Радио ENERGY в социальных сетях!

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