Мировые звезды устроят вечеринку на YouTube-канале Радио ENERGY

Накануне Дня России вместе с Радио ENERGY в гости к каждому заглянут драйвовые поп-рокеры из Америки Jonas Brothers, позитивная австралийка Tones and I, романтичный Powfu из Канады, безбашенные американцы Major Lazer, лиричный бельгийский певец и композитор Milow… Персонально для каждого они устроят dance party с крутой музыкой и лучшими хитами. Это будет больше, чем вечеринка, это будет легендарно! Попасть в число VIP-гостей большого международного онлайн-концерта просто: достаточно подписаться на официальный YouTube-канал Радио ENERGY. Начало трансляции 11 июня в 21:05 по московскому времени. Следите за подробностями в эфире, на www.energyfm.ru и во всех официальных аккаунтах Радио ENERGY в социальных сетях!