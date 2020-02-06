Мишустин подумает над запретом изымать домашних животных за долги

Законопроект находится в кабмине для получения отзыва правительства на инициативу.
«Законопроектом предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных», — говорится в пояснительной записке.
Ранее Бурматов рассказывал, что работает над законопроектом по запрету изъятия у людей их питомцев за долги перед микрофинансистами.
Автор предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.