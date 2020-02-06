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Жизнь

Мишустин подумает над запретом изымать домашних животных за долги

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в правительство законопроект о запрете изымать домашних животных за долги, сообщает РИА «Новости».

Кошки из проблемной барнаульской квартиры.
Кошки из проблемной барнаульской квартиры.
vk.com/catshelp22

Законопроект находится в кабмине для получения отзыва правительства на инициативу.

«Законопроектом предлагается запретить изъятие по долговым обязательствам у граждан их домашних животных», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Бурматов рассказывал, что работает над законопроектом по запрету изъятия у людей их питомцев за долги перед микрофинансистами.

Автор предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних питомцев.

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