Мишустин утвердил пять главных мер в борьбе против коронавируса

14 марта на сайте правительства России опубликованы пять поручений, которые премьер Михаил Мишустин дал федеральным структурам в рамках профилактики распространения коронавируса. Заседания кабмина по этому вопросу проводилось 12 марта. Рассказываем, что поручил сделать Мишустин.

1. ФСБ России и МВД России должны подготовить проект законодательного акта, которым уже с 16 марта будет приостановлен сухопутный пропуск иностранных граждан на российско-польской и российско-норвежской границах. Регулярное авиационное сообщение со странами, где выявлена инфекция, будет ограничено.

Пограничник на границе Китая и России , 10 декабря 2014. sfw. so

Данная мера касается граждан, приезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

2. Минздрав России и Роспотребнадзор должны создать ведомственные информационные системы, содержащие все самые необходимые данные о новой коронавирусной инфекции в легкодоступном и удобном для граждан формате.

Работа. Компьютер. СС0

3. Минздрав России должен разработать и довести до медицинских организаций (государственных и частных), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и ее лечении.

Ли Вэньлян , китайский врач , который выявил коронавирус и умер от него. страница Ли Вэньляна в соцсети.

4. Минпромторг России обязан представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в стране средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с заболевшими коронавируса.

Медицинская маска. Altapress.ru

5. Правительство Москвы и Московской области обязаны обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях.

Врачи , больница unsplash.com

По всем поручениям даны максимально короткие сроки исполнения — 1−2 дня.