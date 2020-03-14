Мишустин утвердил пять главных мер в борьбе против коронавируса

1. ФСБ России и МВД России должны подготовить проект законодательного акта, которым уже с 16 марта будет приостановлен сухопутный пропуск иностранных граждан на российско-польской и российско-норвежской границах. Регулярное авиационное сообщение со странами, где выявлена инфекция, будет ограничено.
Данная мера касается граждан, приезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.
2. Минздрав России и Роспотребнадзор должны создать ведомственные информационные системы, содержащие все самые необходимые данные о новой коронавирусной инфекции в легкодоступном и удобном для граждан формате.
3. Минздрав России должен разработать и довести до медицинских организаций (государственных и частных), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и ее лечении.
4. Минпромторг России обязан представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в стране средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с заболевшими коронавируса.
5. Правительство Москвы и Московской области обязаны обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях.
По всем поручениям даны максимально короткие сроки исполнения — 1−2 дня.