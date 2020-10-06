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6 октября
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Жизнь

Мишустин выделил деньги Алтайскому краю на модернизацию теплосетей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Алтайскому краю из федерального бюджета 64,8 млн рублей, деньги будут направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Въезд в Новоалтайск.
Въезд в Новоалтайск.
Группа "Новоалтайск" в соцсети ВКонтакте

Распоряжение было подписано премьер-министром 1 октября, а 6 октября появилось на сайте правительства.

В тексте указаны и конкретные объекты инфраструктуры, которые будут обновлены.

35 млн рублей выделены Новоалтайску на реконструкцию сетей теплоснабжения от котельной № 1 по ул. Строительная, 37 до ЦТП № 3 по ул. Прудская, 21. Ремонтируемый участок составляет 723 метра и потребует ввода в эксплуатацию, помимо всего прочего, 16 тепловых камер.

Еще 29,7 млн рублей достались также Новоалтайску на разработку проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры до 2022 года. Проект должен включать модернизацию котельной № 1 по адресу ул. Строительная, 37, реконструкцию сетей теплоснабжения от этой котельной до ЦТП № 3 по ул. Прудская, 21; а также автоматизацию и диспетчеризацию ЦТП № 3, 7, 10 от котельной № 1.

В тексте распоряжения также указано, что федеральная субсидия предоставляется тем регионам, где износ сетей теплоснабжения в отдельных муниципалитетах достигает более 60%.

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