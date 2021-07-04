Мишустин выделил несколько миллиардов рублей врачам для хорошего отпуска

Российским врачам, которые работают с коронавирусными больными, выделят еще 8,3 млрд рублей для оплаты повышенных отпускных и компенсацию неиспользованных отпускных дней.

Такое решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на сайте кабмина.

В пояснительной записке говорится, что деньги получат все, кому раньше выплачивали стимулирующие. Это врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи, сотрудники социальных учреждений, работающие с коронавирусными больными.

«Этим категориям работников по поручению президента с апреля 2020 года выплачиваются стимулирующие надбавки за особые условия труда из-за распространения коронавирусной инфекции. Выплаты учитываются и при расчете отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования», — говорится в правительственном документе.