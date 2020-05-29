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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства. С такой инициативой выступил глава Минкомсвязи и думский комитет по СМИ.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Анна Зайкова

Теперь издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства смогут пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей.

Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — отметил Михаил Мишустин.

Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах, отмечают в правительстве.

В числе мер поддержки — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты, мораторий на банкротство и так далее.

Также действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника.

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