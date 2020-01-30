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30 января
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Жизнь

Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке

Премьер -министр Михаил Мишустин подписал указ о закрытии границы на Дальнем Востоке, сообщают РИА Новости. Эта мера предпринята в качестве предупреждения распространения коронавируса.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Всего будет ограничено движение на 16 пропускных пунктах на границе с КНР. Ограничение вступит в силу 31 января.

Премьер-министр также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики.

За последние сутки число жертв от нового вируса выросло до 170 человек. Заражены — 7711. В России пока не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Напомним, что вспышка нового вируса 2019-nCoV появилась в конце декабря.

Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Тибете, Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Германии и других странах.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.

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