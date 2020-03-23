«Мишутка», «Колос» и «Тандыр». Истории трех алтайских предпринимателей, развивающих бизнес на деньги Фонда микрозаймов

Проект: детсад в растущем квартале Барнаула
Полученный заем: 3 млн рублей под 5% годовых на три года на открытие филиала детсада «Мишутка».
Получатель: ИП Войтенко.
Спрос опережает предложение
Экономист по образованию и фанат своего дела Татьяна Войтенко открыла свой первый частный детсад «Мишутка» в квартале «Дружный». Молодых семей здесь не просто много — очень много. А мест в детских садах категорически не хватает. Особенно — для малышей ясельного возраста, главных друзей и обитателей «Мишутки».
Но дело, конечно, не только в нехватке мест в муниципальных учреждениях. Спрос на услугу частных детсадов устойчивый потому, что здесь родители находят требовательный подход к подбору воспитателей и особые образовательные программы.
А еще они ощущают здесь атмосферу открытости и доверия. Чтобы ее поддерживать, в «Мишутке» установили видеокамеры. И увидеть в режиме онлайн, что происходит со своим чадом, может каждый родитель, заказавший эту услугу.
Филиал откроется в мае
В садик «Мишутка» сейчас ходят 18 малышей возрастом до 3,5 лет. Но желающих намного больше, рассказывает предприниматель. Рассчитав свои возможности, Войтенко решила открыть филиал в соседнем квартале «Крылья», где тоже полно молодых семей.
В Алтайском фонде микрозаймов ей одобрили заем на покупку нового помещения, и уже в мае она планирует открыться.
«С учетом низкой процентной ставки в фонде микрозаймов переплата по займу небольшая, это намного выгоднее, чем в банке. Социальный бизнес — непростое дело, но не надо бояться, надо идти вперед и действовать», — советует Татьяна Войтенко.
Проект: расширение производства пластиковых окон
Полученный заем: 2 млн рублей под 6% годовых на расширение производства
Получатель: фирма «Колос» (Заринск).
Бизнес-модель Эдуарда Стихарева
Предприниматель из Заринска Эдуард Стихарев, выстраивая бизнес, равняется на лучших. К примеру, на «Леруа Мерлен» — почему бы и нет? «Наша бизнес-модель — как в „Леруа“: вот самая дешевая цена — вот вам товар», — объясняет он.
Поставщиков пластиковых окон в городе металлургов много. А производством занимается только «Колос». И это дает такие преимущества, о которых посредники, везущие окна из Барнаула, и мечтать не могут.
Во-первых, цены. «Если готовый продукт брать в Барнауле, надо сначала сформировать партию — три окна в машине не повезешь. Потом привезти. Погрузка, разгрузка, хранение, перетаскивание — все это дорого. А нам поставщики все материалы привозят, накладные расходы намного меньше, отсюда и привлекательные цены», — объясняет Стихарев.
Во-вторых, оперативность. «Станки рассчитаны делать 70 изделий в смену. 20 окон мы делаем, не напрягаясь, вот этим составом, — пять-шесть человек. Это 600 окон в месяц», — рассказывает он.
Все это позволяет Стихареву выигрывать госзаказы. Вот, к примеру, один из последних — детская поликлиника, на которой побывал корреспондент altapress.ru. Устаревшие окна заменили на новые — стало и теплее, и эстетичнее. «А мы снизили цену примерно на 30%", — говорит предприниматель.
Главное — понять, на что возьмешь заем и как отдашь
Стихарев, кажется, оценивает эффективность затрат каждое мгновение своей жизни. Был у фирмы офис продаж в центре Заринска — думали, надо быть ближе к потребителю. Посчитали и поняли — нет смысла тратиться на это звено.
Ведь заринцы перед тем, как сделать заказ, мониторят все цены. И если пришли за покупкой — значит, уже решили: купим здесь. «Принцип такой: пришел в офис, договор подписал — мы изготовили и смонтировали. Чтобы покупка окна была — как булки хлеба в магазине», — объясняет предприниматель.
С фондом микрозаймов предприниматель работает пять лет, и не только в этом направлении бизнеса. Сейчас он взял заем для расширения производства окон.
«В банке сложнее оформить кредит. В фонде подходят более гибко. Главное: надо понимать, зачем берешь деньги, куда потратишь, что получишь и как будешь расплачиваться», — объясняет Стихарев.
Проект: открытие мини-пекарни «Тандыр»
Полученный заем: 850 тыс. рублей под 3% годовых.
Получатель: ИП Майнингер.
Горячие узбекские лепешки
Мини-пекаря Елены Майнингер с горячими узбекскими лепешками открылась в конце 2019 года в густонаселенном квартале Заринска. Запах рядом с пекарней такой, что и рекламы не надо: ноги сами сюда несут.
К тому же это первая в городе торговая точка, где стоит тандыр — печка, на круглых стенках которой прямо на наших глазах «созревает» тут же изготовленная из теста основа. Тандыр сделали мастера из Узбекистана. И за горячими чуреками в день открытия выстроилась огромная очередь.
Сейчас очереди нет. Но пока журналисты расспрашивали хозяйку заведения о тонкостях бизнеса, поток покупателей не прекращался. Кроме лепешек здесь микс из кухонь народов мира с восточным акцентом — кулебяки, самса, хинкали и восточные сладости. На рынке Заринска это первое предложение.
Елена Майнингер в бизнесе давно, и 7−8 лет берет займы в АФМ. На открытие мини-пекарни она взяла деньги по самой льготной программе фонда — как женщина-предприниматель из моногорода, к числу которых относится Заринск. Закупила торговое оборудование, печки, сделала ремонт. И уже делится новыми планами.
«Хотим расшириться, чтобы было и производство, и обеденный зал. Поставить мангал, на котором в присутствии гостей будем готовить шашлык, люля-кебаб, овощи на гриле. Такого в Заринске еще нет. И мы снова выбрали АФМ в качестве партнеров — документы я уже подала», — рассказывает Елена Майнингер.
Что такое Алтайский фонд микрозаймов
Алтайский фонд микрозаймов — государственная организация, созданная правительством Алтайского края для поддержки предпринимательства, рассказал Владислав Уваров, исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов.
В 2019 году АФМ выдал 330 займов на общую сумму 576 млн рублей, ежегодной объем выданных займов увеличивается на 10−15%. За 10 лет предоставил 4680 микрозаймов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Займы АФМ льготные.
В 2019 году были введены новые программы в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Среди новых программ: займы для женщин-предпринимателей; для предпринимателей старше 45 лет, для тех, кто впервые открывает свой бизнес и другие.
Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края.