«Мишутка», «Колос» и «Тандыр». Истории трех алтайских предпринимателей, развивающих бизнес на деньги Фонда микрозаймов

Алтайский фонд микрозаймов (АФМ) ежегодно выдает займы предпринимателям на очень льготных условиях. Корреспондент altapress.ru побывал в гостях у трех заемщиков фонда и выяснил, что они сделали на эти деньги и на что рассчитывают.

Проект: детсад в растущем квартале Барнаула

Полученный заем: 3 млн рублей под 5% годовых на три года на открытие филиала детсада «Мишутка».

Получатель: ИП Войтенко.

Спрос опережает предложение

Экономист по образованию и фанат своего дела Татьяна Войтенко открыла свой первый частный детсад «Мишутка» в квартале «Дружный». Молодых семей здесь не просто много — очень много. А мест в детских садах категорически не хватает. Особенно — для малышей ясельного возраста, главных друзей и обитателей «Мишутки».

Детсад «Мишутка». Анна Зайкова Детсад «Мишутка». Анна Зайкова Детсад «Мишутка». Анна Зайкова Детсад «Мишутка». Анна Зайкова Детсад «Мишутка». Анна Зайкова Детсад «Мишутка». Анна Зайкова Детсад «Мишутка». Анна Зайкова

Но дело, конечно, не только в нехватке мест в муниципальных учреждениях. Спрос на услугу частных детсадов устойчивый потому, что здесь родители находят требовательный подход к подбору воспитателей и особые образовательные программы.

А еще они ощущают здесь атмосферу открытости и доверия. Чтобы ее поддерживать, в «Мишутке» установили видеокамеры. И увидеть в режиме онлайн, что происходит со своим чадом, может каждый родитель, заказавший эту услугу.

Филиал откроется в мае

В садик «Мишутка» сейчас ходят 18 малышей возрастом до 3,5 лет. Но желающих намного больше, рассказывает предприниматель. Рассчитав свои возможности, Войтенко решила открыть филиал в соседнем квартале «Крылья», где тоже полно молодых семей.

В Алтайском фонде микрозаймов ей одобрили заем на покупку нового помещения, и уже в мае она планирует открыться.

«С учетом низкой процентной ставки в фонде микрозаймов переплата по займу небольшая, это намного выгоднее, чем в банке. Социальный бизнес — непростое дело, но не надо бояться, надо идти вперед и действовать», — советует Татьяна Войтенко.

Проект: расширение производства пластиковых окон

Полученный заем: 2 млн рублей под 6% годовых на расширение производства

Получатель: фирма «Колос» (Заринск).

Бизнес-модель Эдуарда Стихарева

Предприниматель из Заринска Эдуард Стихарев, выстраивая бизнес, равняется на лучших. К примеру, на «Леруа Мерлен» — почему бы и нет? «Наша бизнес-модель — как в „Леруа“: вот самая дешевая цена — вот вам товар», — объясняет он.

Поставщиков пластиковых окон в городе металлургов много. А производством занимается только «Колос». И это дает такие преимущества, о которых посредники, везущие окна из Барнаула, и мечтать не могут.

Во-первых, цены. «Если готовый продукт брать в Барнауле, надо сначала сформировать партию — три окна в машине не повезешь. Потом привезти. Погрузка, разгрузка, хранение, перетаскивание — все это дорого. А нам поставщики все материалы привозят, накладные расходы намного меньше, отсюда и привлекательные цены», — объясняет Стихарев.

Во-вторых, оперативность. «Станки рассчитаны делать 70 изделий в смену. 20 окон мы делаем, не напрягаясь, вот этим составом, — пять-шесть человек. Это 600 окон в месяц», — рассказывает он.

Все это позволяет Стихареву выигрывать госзаказы. Вот, к примеру, один из последних — детская поликлиника, на которой побывал корреспондент altapress.ru. Устаревшие окна заменили на новые — стало и теплее, и эстетичнее. «А мы снизили цену примерно на 30%", — говорит предприниматель.

Главное — понять , на что возьмешь заем и как отдашь

Стихарев, кажется, оценивает эффективность затрат каждое мгновение своей жизни. Был у фирмы офис продаж в центре Заринска — думали, надо быть ближе к потребителю. Посчитали и поняли — нет смысла тратиться на это звено.

Ведь заринцы перед тем, как сделать заказ, мониторят все цены. И если пришли за покупкой — значит, уже решили: купим здесь. «Принцип такой: пришел в офис, договор подписал — мы изготовили и смонтировали. Чтобы покупка окна была — как булки хлеба в магазине», — объясняет предприниматель.

С фондом микрозаймов предприниматель работает пять лет, и не только в этом направлении бизнеса. Сейчас он взял заем для расширения производства окон.

«В банке сложнее оформить кредит. В фонде подходят более гибко. Главное: надо понимать, зачем берешь деньги, куда потратишь, что получишь и как будешь расплачиваться», — объясняет Стихарев.

Проект: открытие мини-пекарни «Тандыр»

Полученный заем: 850 тыс. рублей под 3% годовых.

Получатель: ИП Майнингер.

Горячие узбекские лепешки

Мини-пекаря Елены Майнингер с горячими узбекскими лепешками открылась в конце 2019 года в густонаселенном квартале Заринска. Запах рядом с пекарней такой, что и рекламы не надо: ноги сами сюда несут.

К тому же это первая в городе торговая точка, где стоит тандыр — печка, на круглых стенках которой прямо на наших глазах «созревает» тут же изготовленная из теста основа. Тандыр сделали мастера из Узбекистана. И за горячими чуреками в день открытия выстроилась огромная очередь.

Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова Мини-пекарня «Тандыр». Анна Зайкова

Сейчас очереди нет. Но пока журналисты расспрашивали хозяйку заведения о тонкостях бизнеса, поток покупателей не прекращался. Кроме лепешек здесь микс из кухонь народов мира с восточным акцентом — кулебяки, самса, хинкали и восточные сладости. На рынке Заринска это первое предложение.

Елена Майнингер в бизнесе давно, и 7−8 лет берет займы в АФМ. На открытие мини-пекарни она взяла деньги по самой льготной программе фонда — как женщина-предприниматель из моногорода, к числу которых относится Заринск. Закупила торговое оборудование, печки, сделала ремонт. И уже делится новыми планами.

«Хотим расшириться, чтобы было и производство, и обеденный зал. Поставить мангал, на котором в присутствии гостей будем готовить шашлык, люля-кебаб, овощи на гриле. Такого в Заринске еще нет. И мы снова выбрали АФМ в качестве партнеров — документы я уже подала», — рассказывает Елена Майнингер.

Что такое Алтайский фонд микрозаймов

Алтайский фонд микрозаймов — государственная организация, созданная правительством Алтайского края для поддержки предпринимательства, рассказал Владислав Уваров, исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов.

Владислав Уваров. Фото: Анна Зайкова

В 2019 году АФМ выдал 330 займов на общую сумму 576 млн рублей, ежегодной объем выданных займов увеличивается на 10−15%. За 10 лет предоставил 4680 микрозаймов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Займы АФМ льготные.

В 2019 году были введены новые программы в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Среди новых программ: займы для женщин-предпринимателей; для предпринимателей старше 45 лет, для тех, кто впервые открывает свой бизнес и другие.

Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края.