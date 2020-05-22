ИД «Алтапресс» запускает уникальный проект «Мисс Агро — 2020»: впервые в Алтайском крае мы выберем лучшую работницу сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте. Победительницу ждет новый умопомрачительный лук, и не в сетке.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Отбор претенденток на звание «Мисс Агро — 2020» стартует прямо сейчас.

Принять участие в нем может каждая жительница Алтайского края, работающая в сфере сельского хозяйства, — доярки, телятницы, ветврачи, осеменаторы, а может быть, знатные комбайнерши, не важно.

Поле. Девушка. Пшеница СС0

Главное — уверенность в своей победе!

Что требуется от претенденток

Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Агро — 2020», вам необходимо прислать заявку, в которой указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

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Заявки мы принимаем до 18.00 27 мая по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Как будет проходить голосование

Право выбрать первую «Мисс Агро — 2020» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование продлится до начала июня.

Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.

Лето. Девушка в поле. СС0

Приятных впечатлений будет масса — это точно.

Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 17 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.

Ждать осталось не так долго.