Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Отбор претенденток на звание «Мисс Агро — 2020» стартует прямо сейчас.
Принять участие в нем может каждая жительница Алтайского края, работающая в сфере сельского хозяйства, — доярки, телятницы, ветврачи, осеменаторы, а может быть, знатные комбайнерши, не важно.
Главное — уверенность в своей победе!
Что требуется от претенденток
Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Агро — 2020», вам необходимо прислать заявку, в которой указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.
Ждем от вас также фотографии во всей красе.
Заявки мы принимаем до 18.00 27 мая по электронной почте:
a.nedobitkova@yandex.ru
Как будет проходить голосование
Право выбрать первую «Мисс Агро — 2020» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование продлится до начала июня.
Что ждет победительницу
«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.
Приятных впечатлений будет масса — это точно.
Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 17 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.
Ждать осталось не так долго.