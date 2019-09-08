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Мисс Барнаул-2019: как в День города выбирали самую красивую девушку

Финал конкурса красоты «Мисс Барнаул-2019» состоялся в День города, 7 сентября. Победительницей стала 22-летняя Елена Драгина. Как выбирали самую красивую девушку краевой столицы, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Конкурс "Мисс Барнаул - 2019"
Конкурс "Мисс Барнаул - 2019"
Ирина Пергаева

В этом году в конкурсе приняла участие 21 девушка. Результаты состязания прекрасных горожанок конкурса объявили с главной сцены Дня города на площади Сахарова. В итоге победительницей стала 22-летняя выпускница АлтГУ Елена Драгина.

Кроме многочисленных подарков она получила право участвовать в главном конкурсе страны «Мисс Россия — 2019», конкурсах «Мисс Волга», «Мисс туризм России» и международном — Top Model of the World.

Первой вице-мисс Барнаула стала Анастасия Пашинина, второй — Алена Холодкова.

Обладательницей титула «Мисс Праздник» стала Сабрина Мустафа, титул «Мисс Women’s day» получила Виктория Шмакова. «Мисс Стиль» — Любовь Жукова, «Мисс Брависсимо» — Софья Рогова.

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