Миссия (не)выполнима. Как вернуть тех, кто уехал из Барнаула за лучшей жизнью?

Сделать Барнаул столицей России
Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, депутат АКЗС:
Если говорить с долей шутки, то можно в Барнаул перенести столицу России или хотя бы столицу Сибирского федерального округа. Если же говорить серьезно, то нашему городу необходим мощный импульс для развития. Ведь рыба ищет, где глубже, а люди — где лучше.
Если в Барнауле для молодежи создать условия, при которых каждый сможет после учебного заведения найти достойную работу, с нормальной заработной платой, возможностью снимать жилье или взять ипотеку и при этом нормально жить, то я вас уверяю — никто никуда не поедет.
И это в первую очередь не вопрос благоустройства и эстетики. Почему люди уезжают на север, где куда более суровые условия, чем у нас? Они уезжают за зарплатой. И это понятно — в нашем крае зарплаты самые низкие в Сибири. Дайте людям достойные условия и они останутся здесь. Потому что подавляющее большинство барнаульцев искренне любят свой город.
«Я очень люблю Барнаул, но…»
Павел Ясевич,
политконсультант:
Всех уехавших точно не вернуть, так как люди уезжали по разным причинам, в том числе — личным. Поэтому говорить могу только о себе. Я очень люблю Барнаул и с удовольствием вернусь, если представиться такая возможность. Сначала я уехал в Приморье, а сейчас еще дальше — на Камчатку.
Уехал по одной причине — интересная работа, которая дает возможность развиваться и капитализироваться. Если когда-нибудь такую работу мне предложат в Барнауле, вернусь не раздумывая.
Равные возможности с Москвой и Питером
Александр Терентьев,
депутат Госдумы от Алтайского края, партия «Справедливая Россия»:
Чтобы барнаульцы вернулись в свой родной город, необходимо создать им условия для самореализации на родине. Это и вопрос рабочих мест, и дохода, и комфорта. Если говорить просто, то барнаульцы должны иметь равные возможности с теми же москвичами и петербуржцами.
Я уверен, что это их право — рассчитывать на те же блага, что имеют жители наших столиц. Когда это будет, очень многие барнаульцы вернутся в родной город.
Поднять зарплату в пять раз
Сергей Асеев,
политолог:
Ответ на вопрос простой. В Барнауле нужно повысить зарплату примерно в пять раз. Конечно, я выражаюсь образно. Но в целом тот факт, что многие покидают наш город — это влияние исключительно социально-экономических факторов. Не более.
В остальных отношениях наш город и наш край — привлекательное место для проживания.
Из области фантастики
Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук и краевед:
Сомневаюсь, что вернуть тех, кто уехал, реально. Люди сделали свой выбор. Если только пообещать им здесь доход в несколько раз выше московского, но это из разряда фантастики.
Надо не возвращать уехавших, а удерживать тех, кто еще пока здесь. Наверное, это можно сделать, создав максимально комфортные условия для жизни. Это пока тоже сказка.
Вечный спор
Антон Понкрашев,
политолог, блогер:
Наверное, этот вопрос уместнее задавать тем, кто уехал: что их может заставить вернуться. Но как мне кажется, это вечный спор. Причем не только для Алтая, но и для всего мира. Переезжать с одного места в другое стало проще в разы. И молодые активные ребята будут уезжать.
Ни власть, ни общество не смогут взять и заставить оставаться на месте. Но нам надо создавать условия, чтобы у людей было желание осесть здесь, то есть создавать семью, растить детей здесь. А для этого нужны школы, детские сады, качественная медицина, культурная среда.
Но все это как ни парадоксально, упирается в деньги. Если нам будут выделять столько же денег, как городам-магнитам, тогда и люди будут к нам приезжать, потому что без денег трудно создавать культурную среду, когда у тебя есть более важные задачи.
Поэтому ответ прост — дать больше финансирования и немного времени, тогда и точки притяжения появятся и желание вернуться.