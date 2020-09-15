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Жизнь

Миссия (не)выполнима. Как вернуть тех, кто уехал из Барнаула за лучшей жизнью?

Совсем скоро Барнаул отметит свое 290-летие. Так уж повелось, что многие горожане в определенный период своей жизни задумываются о возможности переезда в Москву, другой крупный административный центр или даже за рубеж. Очень немало людей в итоге действительно делают выбор в пользу того, чтобы попрощаться с Барнаулом. Редакция altapress.ru задалась вопросом, что нужно сделать, чтобы все, кто отсюда уехал, захотели вернуться в родной город.

Барнаул. Зима.
Барнаул. Зима.
Анна Зайкова.

Сделать Барнаул столицей России

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Олег Богданов

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ, депутат АКЗС:

Если говорить с долей шутки, то можно в Барнаул перенести столицу России или хотя бы столицу Сибирского федерального округа. Если же говорить серьезно, то нашему городу необходим мощный импульс для развития. Ведь рыба ищет, где глубже, а люди — где лучше.

Если в Барнауле для молодежи создать условия, при которых каждый сможет после учебного заведения найти достойную работу, с нормальной заработной платой, возможностью снимать жилье или взять ипотеку и при этом нормально жить, то я вас уверяю — никто никуда не поедет.

И это в первую очередь не вопрос благоустройства и эстетики. Почему люди уезжают на север, где куда более суровые условия, чем у нас? Они уезжают за зарплатой. И это понятно — в нашем крае зарплаты самые низкие в Сибири. Дайте людям достойные условия и они останутся здесь. Потому что подавляющее большинство барнаульцев искренне любят свой город.

«Я очень люблю Барнаул, но…»

Павел Ясевич.
Павел Ясевич.
vk.com/id54083039

Павел Ясевич,
политконсультант:

Всех уехавших точно не вернуть, так как люди уезжали по разным причинам, в том числе — личным. Поэтому говорить могу только о себе. Я очень люблю Барнаул и с удовольствием вернусь, если представиться такая возможность. Сначала я уехал в Приморье, а сейчас еще дальше — на Камчатку.

Уехал по одной причине — интересная работа, которая дает возможность развиваться и капитализироваться. Если когда-нибудь такую работу мне предложат в Барнауле, вернусь не раздумывая.

Равные возможности с Москвой и Питером

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Анна Зайкова

Александр Терентьев,
депутат Госдумы от Алтайского края, партия «Справедливая Россия»:

Чтобы барнаульцы вернулись в свой родной город, необходимо создать им условия для самореализации на родине. Это и вопрос рабочих мест, и дохода, и комфорта. Если говорить просто, то барнаульцы должны иметь равные возможности с теми же москвичами и петербуржцами.

Я уверен, что это их право — рассчитывать на те же блага, что имеют жители наших столиц. Когда это будет, очень многие барнаульцы вернутся в родной город.

Поднять зарплату в пять раз

Сергей Асеев.
Сергей Асеев.
Предоставлено altapress.ru.

Сергей Асеев,
политолог:

Ответ на вопрос простой. В Барнауле нужно повысить зарплату примерно в пять раз. Конечно, я выражаюсь образно. Но в целом тот факт, что многие покидают наш город — это влияние исключительно социально-экономических факторов. Не более.

В остальных отношениях наш город и наш край — привлекательное место для проживания.

Из области фантастики

Данил Дегтярев.
Данил Дегтярев.
Ирина Пергаева.

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук и краевед:

Сомневаюсь, что вернуть тех, кто уехал, реально. Люди сделали свой выбор. Если только пообещать им здесь доход в несколько раз выше московского, но это из разряда фантастики.

Надо не возвращать уехавших, а удерживать тех, кто еще пока здесь. Наверное, это можно сделать, создав максимально комфортные условия для жизни. Это пока тоже сказка.

Вечный спор

Антон Понкрашев.
Антон Понкрашев.
vk.com/ponkrashev

Антон Понкрашев,
политолог, блогер:

Наверное, этот вопрос уместнее задавать тем, кто уехал: что их может заставить вернуться. Но как мне кажется, это вечный спор. Причем не только для Алтая, но и для всего мира. Переезжать с одного места в другое стало проще в разы. И молодые активные ребята будут уезжать.

Ни власть, ни общество не смогут взять и заставить оставаться на месте. Но нам надо создавать условия, чтобы у людей было желание осесть здесь, то есть создавать семью, растить детей здесь. А для этого нужны школы, детские сады, качественная медицина, культурная среда.

Но все это как ни парадоксально, упирается в деньги. Если нам будут выделять столько же денег, как городам-магнитам, тогда и люди будут к нам приезжать, потому что без денег трудно создавать культурную среду, когда у тебя есть более важные задачи.

Поэтому ответ прост — дать больше финансирования и немного времени, тогда и точки притяжения появятся и желание вернуться.

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