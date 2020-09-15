Миссия (не)выполнима. Как вернуть тех, кто уехал из Барнаула за лучшей жизнью?

Совсем скоро Барнаул отметит свое 290-летие. Так уж повелось, что многие горожане в определенный период своей жизни задумываются о возможности переезда в Москву, другой крупный административный центр или даже за рубеж. Очень немало людей в итоге действительно делают выбор в пользу того, чтобы попрощаться с Барнаулом. Редакция altapress.ru задалась вопросом, что нужно сделать, чтобы все, кто отсюда уехал, захотели вернуться в родной город.

Сделать Барнаул столицей России

Мария Прусакова. Олег Богданов

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ , депутат АКЗС:

Если говорить с долей шутки, то можно в Барнаул перенести столицу России или хотя бы столицу Сибирского федерального округа. Если же говорить серьезно, то нашему городу необходим мощный импульс для развития. Ведь рыба ищет, где глубже, а люди — где лучше. Если в Барнауле для молодежи создать условия, при которых каждый сможет после учебного заведения найти достойную работу, с нормальной заработной платой, возможностью снимать жилье или взять ипотеку и при этом нормально жить, то я вас уверяю — никто никуда не поедет. И это в первую очередь не вопрос благоустройства и эстетики. Почему люди уезжают на север, где куда более суровые условия, чем у нас? Они уезжают за зарплатой. И это понятно — в нашем крае зарплаты самые низкие в Сибири. Дайте людям достойные условия и они останутся здесь. Потому что подавляющее большинство барнаульцев искренне любят свой город.

«Я очень люблю Барнаул , но…»

Павел Ясевич. vk.com/id54083039

Павел Ясевич,

политконсультант:

Всех уехавших точно не вернуть, так как люди уезжали по разным причинам, в том числе — личным. Поэтому говорить могу только о себе. Я очень люблю Барнаул и с удовольствием вернусь, если представиться такая возможность. Сначала я уехал в Приморье, а сейчас еще дальше — на Камчатку. Уехал по одной причине — интересная работа, которая дает возможность развиваться и капитализироваться. Если когда-нибудь такую работу мне предложат в Барнауле, вернусь не раздумывая.

Равные возможности с Москвой и Питером

Александр Терентьев. Анна Зайкова

Александр Терентьев,

депутат Госдумы от Алтайского края , партия «Справедливая Россия»:

Чтобы барнаульцы вернулись в свой родной город, необходимо создать им условия для самореализации на родине. Это и вопрос рабочих мест, и дохода, и комфорта. Если говорить просто, то барнаульцы должны иметь равные возможности с теми же москвичами и петербуржцами. Я уверен, что это их право — рассчитывать на те же блага, что имеют жители наших столиц. Когда это будет, очень многие барнаульцы вернутся в родной город.

Поднять зарплату в пять раз

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Сергей Асеев,

политолог:

Ответ на вопрос простой. В Барнауле нужно повысить зарплату примерно в пять раз. Конечно, я выражаюсь образно. Но в целом тот факт, что многие покидают наш город — это влияние исключительно социально-экономических факторов. Не более. В остальных отношениях наш город и наш край — привлекательное место для проживания.

Из области фантастики

Данил Дегтярев. Ирина Пергаева.

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук и краевед:

Сомневаюсь, что вернуть тех, кто уехал, реально. Люди сделали свой выбор. Если только пообещать им здесь доход в несколько раз выше московского, но это из разряда фантастики. Надо не возвращать уехавших, а удерживать тех, кто еще пока здесь. Наверное, это можно сделать, создав максимально комфортные условия для жизни. Это пока тоже сказка.

Вечный спор

Антон Понкрашев. vk.com/ponkrashev

Антон Понкрашев,

политолог , блогер: