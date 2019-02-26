Мистическая акватория: мертвое озеро в Сибири оказалось живым

Ихтиологи в очередной раз подтвердили, что в озере Пустое (Кузбасс) жизнь бьет ключом. Хотя многие считают этот водоем «мертвым» — на берег не садятся даже птицы.

«Озеро называют Пустым, так как в нем нет ни одного живого существа. При этом, химический состав воды такой же, как в соседних озерах, где полно рыбы. Для ученых это загадка. Никто даже не может выдвинуть гипотезу, приоткрывающую тайну озера», — описывает «мертвую акваторию» zagopod. com.

Известно, что в озере когда-то было много сероводорода. Озерной водой лечили людей и скот, страдавших кожными заболеваниями. Но рыба там как раз из-за сероводорода не жила, пишет poplawok.ru.

Но спустя время содержание сероводорода в водоеме упало почти до нуля, и сейчас в нем полно рыбы. Ихтиологи во время экспедиции наловили целый садок окуней, карасей и даже поймали щуку.

Озеро находится на территории заповедника «Кузнецкий Алатау».