Мыть посуду и заговаривать сено: что нужно делать в День Тихона Страстного 26 августа

Традиции 26 августа
Предки считали, что торжество нужно встречать в чистом доме. Чистота и свежесть привлекут радость, благодать и достаток.
В эту дату от темных сил заговаривали сено и солому. Славяне были уверены: если не прочесть молитву на сеновале, злые духи поселятся в копнах и стогах, а зимой навредят скоту. Тогда же наступят голод и болезни.
Кроме того, прародители в Тихонов день обходили дом вокруг со Страстной иконой Богородицы. Только вера, были убеждены они, может спасти от нечисти и наступающего злого холода.
26 числа рекомендуется искать в огороде чертополох. Его следует повесить над входной дверью — так в дом не проникнут злые духи и незваные гости.
Кроме того, в эту дату советуют умываться святой водой, готовить пироги с картофельной и капустной начинками, заговаривать травы.
Что запрещено на Страстного Тихона
Нельзя ходить в лес в одиночестве. По поверью, в праздник на лесных полянах резвятся бесы. У человека, попавшего в их хоровод, может закружиться голова. Тогда он потеряет дорогу домой и будет до конца дней своих бродить по лесу неприкаянный.
Приметы 26 числа
- Над лесом густой туман — будет много грибов;
- Ветры дуют тихо — к засухе;
- Буря — к затяжным дождям;
- Сова ухает в лесу всю ночь — к погодным переменам;
- Сено на сеновале стало влажным — к сильному дождю.