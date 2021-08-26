Мыть посуду и заговаривать сено: что нужно делать в День Тихона Страстного 26 августа

26 августа церковь чествует преподобного Тихона, который лечил души и просветлял человеческий разум. Как в этот день защититься от голода с болезнями и привлечь удачу — в материале altapress.ru.

Традиции 26 августа

Предки считали, что торжество нужно встречать в чистом доме. Чистота и свежесть привлекут радость, благодать и достаток.

В эту дату от темных сил заговаривали сено и солому. Славяне были уверены: если не прочесть молитву на сеновале, злые духи поселятся в копнах и стогах, а зимой навредят скоту. Тогда же наступят голод и болезни.

Урожай. Сено. СС0

Кроме того, прародители в Тихонов день обходили дом вокруг со Страстной иконой Богородицы. Только вера, были убеждены они, может спасти от нечисти и наступающего злого холода.

26 числа рекомендуется искать в огороде чертополох. Его следует повесить над входной дверью — так в дом не проникнут злые духи и незваные гости.

Капуста СС0

Кроме того, в эту дату советуют умываться святой водой, готовить пироги с картофельной и капустной начинками, заговаривать травы.

Что запрещено на Страстного Тихона

Нельзя ходить в лес в одиночестве. По поверью, в праздник на лесных полянах резвятся бесы. У человека, попавшего в их хоровод, может закружиться голова. Тогда он потеряет дорогу домой и будет до конца дней своих бродить по лесу неприкаянный.

Приметы 26 числа

Над лесом густой туман — будет много грибов;

Грибы. Олег Богданов