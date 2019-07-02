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2 июля 18°C

Митя Фомин и Лена Летучая приехали на Алтай следить за барсами

Певец Митя Фомин и телеведущая Елена Летучая в качестве волонтеров Всемирного фонда защиты дикой природы приехали в Сайлюгемский национальный парк. Там звезды помогают сотрудникам парка проверять фото-ловушки, подкармливать диких птиц, сообщили в WWF.

В Горном Алтае сфотографировали барса, охраняющего тушу архара.
В Горном Алтае сфотографировали барса, охраняющего тушу архара.
Урмат Белениров, инспектор Национального парка "Сайлюгемский"

Фомин и Летучая также помогают собирать на анализ следы жизнедеятельности снежного барса, обустраивать полевые тропы для туристов.

Все это войдет в большой документальный фильм, целью которого станет привлечение внимания к проблеме исчезающих видов животных, в частности, ирбисов (снежных барсов).

Звезды уже отписались о свое путешествии на Алтай в соцсетях. Митя Фомин написал, что мониторит «земли Алтая в самой настоящей и трушной экспедиции WWF».

Елена Летучая рассказала подписчикам, что на время нахождения в Республике Алтай живет в полевых условиях и ходит по следам крупного хищника.

Проект приурочен к 25-летнему юбилею WWF в России.

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