4 млрд рублей на развитие бизнеса на Алтае направил Россельхозбанк

В настоящее время в филиале обслуживается более 6,7 тысяч представителей бизнеса. Услугами Банка пользуются организации промышленности, строительства, торговли, сферы услуг. Однако, предприятия агропромышленного комплекса составляют основную долю среди клиентов бизнес-сферы. В текущем году им предоставлено более 3,6 млрд рублей кредитных средств.
Борис Бабаев,
заместитель директора Алтайского филиала Банка:
Клиенты видят в Россельхозбанке стабильного и надежного партнера. Мы оказываем и финансовую поддержку, и помогаем улучшить текущую деятельность, а также даем им возможность реализовать стратегические цели.
Справка
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.