4 млрд рублей на развитие бизнеса на Алтае направил Россельхозбанк

Более 4,3 млрд рублей на поддержку бизнеса Алтайского края и Республики Алтай направил Алтайский филиал Россельхозбанка с начала 2019 года, что на 6,4% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них крупному бизнесу предоставлено 1,8 млрд рублей, малому и среднему — более 2,5 млрд рублей. По льготной ставке оформлено кредитов на сумму более 2,6 млрд рублей.