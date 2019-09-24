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4 млрд рублей на развитие бизнеса на Алтае направил Россельхозбанк

Более 4,3 млрд рублей на поддержку бизнеса Алтайского края и Республики Алтай направил Алтайский филиал Россельхозбанка с начала 2019 года, что на 6,4% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них крупному бизнесу предоставлено 1,8 млрд рублей, малому и среднему — более 2,5 млрд рублей. По льготной ставке оформлено кредитов на сумму более 2,6 млрд рублей.

В настоящее время в филиале обслуживается более 6,7 тысяч представителей бизнеса. Услугами Банка пользуются организации промышленности, строительства, торговли, сферы услуг. Однако, предприятия агропромышленного комплекса составляют основную долю среди клиентов бизнес-сферы. В текущем году им предоставлено более 3,6 млрд рублей кредитных средств.

Борис Бабаев,
заместитель директора Алтайского филиала Банка:

Клиенты видят в Россельхозбанке стабильного и надежного партнера. Мы оказываем и финансовую поддержку, и помогаем улучшить текущую деятельность, а также даем им возможность реализовать стратегические цели.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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