32,5 млрд рублей взыскал с экс-министра Абызова суд

Такое решение было принято по иску Генпрокуратуры. Деньги должны быть обращены в доход государства. По мнению прокуратуры, Абызов заработал их незаконно, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра — владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения.

Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве «Группы Е4», которую до перехода на госслужбу возглавлял Михаил Абызов, рассматривает несколько заявлений кредиторов о взыскании с бывшего чиновника, его экс-супруги Екатерины Сиротенко и бывшего президента Е4 Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей.

Заседание по этому иску намечено на 22 ноября.

Напомним, Михаил Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года.

В отношении бывшего чиновника возбуждены уголовные дела о хищении в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у поставщиков энергии в Сибири, о незаконной предпринимательской деятельности и об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.