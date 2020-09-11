«Мне нечего бояться, самое страшное в моей жизни уже случилось …»

Вспоминая новый год, всегда в голове возникает приятный образ сочных мандаринов, заснеженной ели и смеха детей, катающихся с горки. Но для нашей подопечной Светланы канун нового года стал одним из самых мрачных дней в жизни семьи. Четыре года назад, 30 декабря неожиданно для всех погиб ее муж, оставив двоих детей сиротами.

Жизнь поделилась на «до» и «после». Сама женщина вспоминает, что только перед самой смертью мужа у них действительно стала налаживаться жизнь. Они смогли переехать в свой дом в Новоалтайске. Хотя дом удалось приобрести совсем ветхий, в надежде на то, что муж «с золотыми руками» сможет быстро его отремонтировать. Но в один миг, она осталась одна с двумя детьми. Младшей дочке Анечке на тот момент исполнилось лишь 6 месяцев.

Светлана совсем не помнить, как прошел первый год, все было как в тумане. Когда Анечке исполнилось 1,5 года, женщина поняла, что нужно выходить на работу иначе уже завтра ей нечем будет кормить детей. Оформить ребенка в детский сад сразу не получилось, не было мест в ясельной группе. Поэтому мама приняла решение оставлять малышку с бабушкой, которая после смерти мужа осталась жить с семьей. С одной стороны, отличный вариант: бабушка с внуками, мама на работе. Только у бабушки первая группа инвалидности и ей сложно следить за двумя сорванцами.

Фотограф: Димитър Тодоров

Светлана до беременности работала в доме малютки. Ей всегда хотелось помогать детям, поэтому она для себя выбрала такой пусть. И получается, что, посвятив свою жизнь чужим детям, она оказалась не в силах помочь своим.

Было очень сложно разрываться между работой, присмотром за мамой мужа и двумя детками, один из которых еще совсем малютка.

«Все друзья и родители мне наперебой говорили, что старшему мальчику нужен отец, убеждали меня, что сложно воспитывать двух детей одной. Ты еще молодая, поэтому не нужно ставить крест на себе, говорили они», — вспоминает наша героиня.

Фотограф: Димитър Тодоров

Поэтому через три года после смерти она решилась познакомиться с мужчиной. Но начав встречаться, поняла, что в сердце у нее только Андрей, ее первый муж, ее единственная большая любовь. Но так случилось, что она осознала это, будучи беременной маленьким Ромкой. Со слезами на глазах она вспоминает тот период, потому что не знала, как правильно поступить.

«А не страшно было оставаться одной с тремя детьми?», — спросила я женщину.

«А чего мне бояться? Самое страшное в моей жизни уже случилось», — уверенно ответила Светлана.

Спустя несколько месяцев после рождения малыш перешел на детскую смесь. Первое время маме хватала средств для такой большой семьи, но потом поняла, что не справляется. Занимать деньги уже было не у кого, и она решилась обратиться в фонд «Облака» за помощью.

Мы понимаем, что буквально через 10−11 месяцев мама выйдет на работу и жизнь наладиться, но сейчас нужна поддержка малышу с детским питанием. Фонд «Облака» регулярно помогает детям с подгузниками и смесями. Ведь карапузы не знаю, что такое бедность они просто хотят кушать.

Если вы готовы помочь малообеспеченным, многодетным семьям с покупкой для них детских смесей то, мы просим вас сделать посильное пожертвование по ссылке.