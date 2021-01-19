«Мне нужен молоток и хлорка»: опубликована переписка омской школьницы, убившей мать из-за секса

Старший следователь СК Даниил Долгорук рассказал « СуперОмску » некоторые нюансы кровавой расправы над женщиной, совершенной дочерью и ее парнем за несколько часов до Нового года.

Убийство произошло 31 декабря 2019 года. Жители одного из домов обнаружили истекающую кровью 43-летнюю соседку, скончавшуюся в больнице.

По подозрению в расправе задержали несовершеннолетнюю дочь погибшей и ее парня. Выяснилось, что накануне женщина узнала о любовной связи дочки со студентом местного колледжа.

Омичка пригрозила дочери, что сдаст парня в полицию за секс с несовершеннолетней. Испугавшись, влюбленные решили расправиться с женщиной.

Сейчас рассмотрение громкого дела близится к финалу: на скамье подсудимых оказались 16-летняя девушка и ее 18-летний парень. Издание сообщило шокирующие подробности кровавой расправы.

«Была вскрыта переписка обвиняемых в социальных сетях и мессенджерах. В частности, во „ВКонтакте“ общались под никами Рихард Рождественский и Ксения Рождественская. Собственно, в этой переписке несколько раз и прозвучали слова об убийстве. Причем исходили они от дочери убитой», — рассказал «СуперОмску» следователь Долгорук.

Следствие выяснило, что инициатором убийства была девушка — она почти два месяца планировала жестокую расправу.

«Мама девушки запрещала ей встречаться с обвиняемым, на фоне этого вспыхивали постоянные скандалы. В одной из переписок, которая датирована еще серединой октября 2019 года, наша фигурантка несколько раз грозится убить мать, клянется в этом, мол, больше никакого выхода она не видит, называет примерные сроки <…> косвенно прозвучат и орудия преступления», — пояснил Долгорук.

Девушка написала, что ей нужен молоток и пила. И еще необходима хлорка, чтобы «ванную потом почистить и все помыть».

Также дочь погибшей разрабатывала разные варианты своего алиби. К примеру, планировала сказать, что ее мама ушла к другу, а на ее телефоне создать ложную переписку, пройтись с ним по улице и разбить.

Молоток. СС0

В планы парочки вмешалось непредвиденное обстоятельство. С работы женщина, которая работала вахтовым методом, вернулась раньше на целый день.

«Женщина спешила домой, хотела порадовать и приятно удивить дочку, в которой она души не чаяла. Девочка даже была записана в ее телефоне как „Мое солнышко“. Потерпевшая везла подарки к Новому году, но дома ее ждал совсем другой сюрприз», — отметил следователь.

Первый удар молотком со спины нанесла именно дочка, уверены в СК. Таких ударов было несколько, а затем молоток забрал парень — бил с такой силой, что сломалась рукоятка.

Издание отмечает, что во время следствия и в суде девушка ни капли не раскаялась в содеянном, а лишь переживала за судьбу своего возлюбленного.